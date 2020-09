Ibex 35: las cinco claves de este 24 de septiembre de 2020 en Europa

De nuevo caída generalizada en Wall Street, que arrastra a Asia y Europa. Los expertos se preguntan si estamos ante una “sana” corrección, como dicen los bancos norteamericanos o si estas caídas deben preocuparnos.

Hoy vuelven a hablar varios miembros del FOMC.

El oro sigue cayendo ante las subidas continuadas del dólar.

En respuesta al Partido Popular, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió este miércoles a que los nuevos Presupuestos que traiga a la cámara -previsiblemente a lo largo del mes de octubre- serán unos Presupuestos Generales «sin recortes, sin bajada del gasto público» ni políticas «que asfixien a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos».

Así despejaba Montero en el Congreso la insistencia del Partido Popular por conocer la fecha de presentación de los objetivos de déficit y deuda pública, además del techo de gasto, paso previo de la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La ministra reconoció un calendario con retraso. Incluso la senda fiscal se podría demorar a la primera semana de octubre, y no a finales de septiembre, como Hacienda ha transmitido hasta ahora, subrayando un matiz importante, y es que María Jesús Montero reconoció este miércoles que no presentará la senda fiscal hasta que no tenga cerrados los acuerdos con las fuerzas políticas.

Estos encuentros con grupos políticos no se han producido. Así pues, el siguiente anuncio, la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para finales septiembre o inicios de octubre, podría verse frenado a la espera de que se despeje el camino de la senda fiscal.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta este 24 de septiembre de 2020 a la hora de tomar sus decisiones: