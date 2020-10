El Ibex aún tardará en volver a los niveles previos a la pandemia

Tras la debacle provocada por la pandemia, el Ibex 35 -principal índice bursátil español llamado así porque en él cotizan las treinta y cinco empresas españolas con mayor liquidez- aún tardará varios años tan solo en recuperar los valores con los que comenzamos el año ¿por qué es tan volátil la situación en el selecto índice español más teniendo en cuenta la variedad de empresas que cotizan en él?

Una pandemia global con consecuencias globales

Y es que precisamente es la magnitud de la crisis sanitaria actual -pandemia significa epidemia global, o al menos extendida a muchos países- lo que ha provocado que no haya prácticamente un sector de nuestra economía -una economía tan interconectada que es imposible que cualquier evento no termine por crear sinergias, positivas o negativas, que terminen por amplificar sus efectos- que no se haya visto afectado, con la posible excepción del sector farmacéutico, e incluso el de los transportes, cuyos trabajadores han sido de aquellos que más han tenido que trabajar durante estos meses.

El sector bancario ha sido el más golpeado por la crisis, de hecho durante el segundo trimestre del año -el peor de la historia del Ibex- el Banco Santander ha perdido cerca de uno de cada cuatro euros de los 14.000 millones de pérdidas que registraron las empresas del Ibex y al resto de grandes entidades bancarias españolas no les ha ido mucho mejor. Según la opinión del Catedrático en Economía Aplicada de la UB e investigador del Instituto de Economía de Barcelona, iEB, Antoni Garrido, las medidas adoptadas por el BCE darán algo de oxígeno a la banca, pero no lograrán aplacar el incremento de la morosidad debido al desplome del PIB, y pasada la crisis sanitaria la banca española todavía deberá hacer frente a los importantes problemas que ya tenía encima de la mesa.

Otro de los grandes sectores afectados es el del transporte aéreo de pasajeros, que por razones que no se le escapan a nadie ha visto cercenada de golpe su actividad, dejando el tráfico aéreo bajo mínimos y obligando a dejar en tierra costosísimos aparatos, que deben seguir siendo sometidos a mantenimiento y amenazando a varias líneas aéreas con la bancarrota.

Y desde luego una de las grandes empresas más afectadas -de forma espectacular para los titulares, aunque realmente menos gravosa en términos económicos que por ejemplo las pérdidas del Santander- ha sido Repsol, la cual debido al desplome experimentado en los precios del crudo -los futuros del WTI llegaron a cotizar en negativo durante un breve periodo de tiempo- arrojó pérdidas de casi 2.500 millones de dólares, también durante el segundo trimestre del 2020.

Alternativas para el inversor ante un mercado tan volátil

A pesar de la difícil coyuntura actual en la que los mercados volátiles tornan las inversiones más arriesgadas, habrá quién aún así siga buscando oportunidades de negocio, la volatilidad es sinónimo de riesgo, no es el momento de que el inversor inexperto entre en los mercados porque probablemente saldrá escaldado, pero, para aquel que sabe lo que se hace, también puede presentar oportunidades de inversión.

Una forma de tratar de aprovechar la volatilidad es la que conocen los traders, mediante el trading de acciones o de índices bursátiles con contratos por diferencia, mediante un bróker online como Plus500. ¿Por qué operar mediante contratos por diferencia en vez de comprar directamente las acciones? Bueno, para tratar de sacar beneficio no solo cuando la bolsa sube -vendiendo las acciones compradas a buen precio o ingresando los dividendos- sino también cuando baja, ya que al hacer trading con contratos por diferencia no se adquiere la propiedad de los activos se puede operar con la cotización al alza o a la baja, evidentemente adoptando una estrategia adecuada para cada previsión, ya que a pesar de que las acciones también suelen presentar volatilidad en un contexto normal o al alza, los riesgos y características de un mercado que cae en picado –mucho más volátil- difieren de los de uno que sigue un desarrollo más tranquilo. La otra razón sería el menor coste inicial para entrar a operar debido a que se usa apalancamiento, que sería como financiar parte de la inversión con deuda, y aquí hay que advertir de sus riesgos, ya que esto obviamente aumenta considerablemente la posibilidad de que las inversiones resulten en pérdidas elevadas.

La otra forma es comprar valores a la baja esperando que suban, aunque, al igual que sucede con el trading online, nada es garantía de éxito, ya que no faltan testimonios de exitosos operadores de bolsa que cuentan como algunos de sus mayores fracasos se dieron al comprar estas supuestas gangas, las cuales nunca llegaron a revalorizarse, e incluso terminaron por quebrar, dejando las acciones como papel mojado.