Futuros europeos mixtos, sin perder de vista Estados Unidos

Los mercados europeos abren mixtos la sesión de este 25 de noviembre de 2020, a juzgar por el movimiento de los futuros a esta hora.

El futuro del Dax cae un 0,3%, el futuro del Cac 40 sube un 0,2% y el futuro del Ibex 35 se anota un 0,4%.

Los mercados de valores han recibido un triple impulso de noticias positivas sobre vacunas, datos económicos estadounidenses más sólidos de lo esperado y la selección de Janet Yellen como candidata a secretaria del Tesoro del presidente electo Joe Biden.

El presidente Donald Trump incluso lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter para atribuirse el mérito de las ganancias el Dow Jones Industrial Average, que superó los 30.000 puntos por primera vez.

Sin embargo, los analistas tecnológicos advierten sobre niveles excesivos de optimismo que pueden crear expectativas demasiado difíciles de cumplir para las empresas.

President @realDonaldTrump reacts to the RECORD stock market high under his leadership! pic.twitter.com/aBwELoBGw8

— Team Trump (@TeamTrump) November 24, 2020