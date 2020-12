Ibex 35: las cinco claves de las Bolsas este 3 de diciembre de 2020

Ayer tuvimos cierres mixtos en las bolsas mundiales, que se debaten entre las buenas noticias en torno a las vacunas y el cóctel de noticias negativas en cuanto a datos macroeconómicos, números de la pandemia y recomendaciones de los expertos.

El plan de ayudas en EE.UU. avanza con lentitud, hoy contaremos con nueva reunión de la OPEP+ para ver si logran alcanzar un acuerdo en la producción de los próximos meses y conoceremos datos de manufacturas y servicios a ambos lados del Atlántico, entre otras referencias.

Los mercados europeos abren sin tendencia definida este jueves, a juzgar por el movimiento de los futuros a esta hora. El futuro del Dax cae un leve 0,08%, el futuro del Cac 40 pierde un 0,1% y el futuro del Ibex 35 desciende un 0,1%.

Hoy se celebra la reunión de la OPEP+, que se retrasó este martes tras una aparente falta de acuerdo en cuanto a los niveles de producción.

A esta hora, el crudo West Texas y el Brent se mantienen planos, a la espera de novedades al respecto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está evaluando la vacuna de Pfizer y BioNTech para su posible inclusión en el listado de emergencia, tras ser aprobada ayer por Reino Unido, convirtiéndose este país en el primero del mundo en aprobar una vacuna contra el coronavirus.

Estos son las cinco cuestiones a tener en cuenta este 3 de diciembre de 2020 a la hora de tomar sus decisiones de inversión:

1. McConnell se opone a las últimas propuestas en ayudas

Seguimos sin claros avances en la negociación sobre las ayudas que deberían aprobarse en Estados Unidos para paliar la grave crisis económica que atravesamos por culpa de la pandemia. Ayer, los demócratas pasaban la primera oferta a la baja en mucho tiempo, pero aún no hay un punto económico en el que se encuentren las dos partes implicadas.

Recordemos que lo último era un plan bipartidista por valor de 908.000 millones de dólares que Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, rechazó el martes. Éste asegura que trabaja en un proyecto de ley de gastos para el Gobierno federal que debería aprobarse antes del 11 de diciembre, y donde se incluirían disposiciones económicas contra la pandemia.

2. No cantemos aún victoria con las vacunas

Aunque las vacunas que están preparándose para combatir al virus son prometedoras (ayer movía ficha Reino Unido con la vacuna de Pfizer-BioNTech, y ahora todo el mundo mira a EE.UU. esperando a que sea la siguiente con una nueva aprobación, por parte de la FDA, que podría llegar a mitad de mes), no todo irá tan deprisa como se esperaba. La firma de investigación Airfinity ya ha anticipado que las primeras dosis no llegarán hasta enero, y el responsable del Centro de Control de Enfermedades y Prevención estadounidense, Robert Redfield, avisa de que todavía nos queda un invierno frío y largo por delante.

Ha catalogado este próximo invierno “del más difícil al que se enfrentará la sanidad pública en toda su historia”, cuando las hospitalizaciones por Covid-19 en EE.UU. alcanzan un récord de 100.000.

3. Petróleo: ¿Acuerdo hoy?

Nuevo encuentro de la OPEP+ hoy, y en el que se han incrementado las posibilidades de que se pueda alcanzar un acuerdo tras las conversaciones fallidas del lunes. Las conversaciones se centran ahora en las propuestas para relajar de forma progresiva los recortes en la producción. Se podría retrasar el incremento de la producción de enero en tres meses, aunque Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos no lo tienen demasiado claro. Se busca desde el lunes una solución que guste a todas las partes implicadas.

4. Asia, optimista

Los índices asiáticos han terminado en su mayoría en positivo, animados por las noticias en torno a las vacunas y los estímulos de Estados Unidos. El Nikkei subió un ligerísimo 0,03%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong repunta ahora un 0,6%. También se han incluido en el ánimo inversor las noticias de que Biden no planea realizar cambios de forma inmediata en la Fase 1 del acuerdo comercial con China y las informaciones sobre la aprobación del proyecto de ley de excluir empresas chinas de las bolsas americanas ha pesado, sin embargo, en el ánimo inversor.

En el plano macro, y en positivo, hemos conocido el PMI del sector servicios de noviembre en Japón, que se situó en 47,8; el PMI manufacturero de Hong Kong, que se cifra en el mismo mes en 50,1, y el PMI de servicios de Caixin en China, que alcanza los 57,8 puntos.

5. Agenda del día

Tras los datos de PMIs conocidos en Asia, llega el turno de que se publiquen también los europeos. Así, a lo largo del día conoceremos el PMI de servicios en España, Italia, Francia y Alemania; el PMI compuesto en Italia, Francia y Alemania y el PMI compuesto de Markit en la zona euro, todos de noviembre.

Tendremos también las ventas minoristas de octubre en toda la región y, ya por la tarde y en Estados Unidos, el habitual dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y también PMIs de servicios y compuesto.