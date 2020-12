Ibex 35: las cinco claves de los mercados este 15 de diciembre de 2020

Los inversores se muestran en las últimas horas cabizbajos, preocupados por el incesante aumento de casos de coronavirus en todo el mundo, que ya está obligando a algunos gobiernos a ordenar confinamientos totales, y por la capacidad de políticos británicos y europeos de alcanzar un acuerdo que guste para un Brexit ordenado.

También en EE.UU. siguen a vueltas con el nuevo paquete de estímulos, redactando nuevas propuestas a cada minuto para lograr avanzar de alguna manera y poder hacer llegar a los ciudadanos nuevas ayudas pronto.

Los futuros americanos se mueven a esta hora en positivo tras la última propuesta de acuerdo para nuevos estímulos, mientras en Asia vimos caídas en la madrugada.

En otro orden de cosas, el barril de crudo de referencia del mar del norte, el Brent, recuperaba ayer los 50 dólares que perdió a final de la semana pasada coincidiendo con el día en el que la OPEP recortó de nuevo la perspectiva de demanda de crudo para 2021 por el impacto de la pandemia.

La demanda rebotará el próximo año a un menor ritmo del previsto.

Estos son los cinco factores a tener en cuenta este 15 de diciembre de 2020 a la hora de tomar cualquier decisión de inversión:

1. El Brexit o el cuento de nunca acabar

El culebrón el Brexit es el cuento de nunca acabar. Ahora se habla de que se podría alcanzar el acuerdo a lo largo de esta semana, aunque las diferencias principales persisten. Y claro, los grandes empresarios no las tienen todas consigo y alertan del riesgo de que no se alcance un acuerdo: el último ha sido el CEO de Airbus (PA:AIR), quien ha asegurado que no tener acuerdo sería muy perjudicial para los planes de inversión del grupo en Reino Unido.

Y por si a nivel político no tuviera suficiente, Reino Unido debe librar otra batalla en el plano sanitario y social, pues la evolución de la Covid-19 le obliga a imponer el mayor nivel de restricciones de confinamiento.

2. Nueva propuesta de estímulos en EE.UU.

Pero no hay un único culebrón en danza en el planeta. En EE.UU. se lleva a cabo otro, el del paquete de estímulos que nunca llega. Los legisladores han publicado su última propuesta, separando el dos la anterior propuesta bipartidista. El nuevo plan aboga por un gasto de 748.000 millones de dólares en programas que son populares para ambos partidos, incluyendo un gasto adicional de 300 dólares a la semana de beneficios para desempleados federales y otros 300.000 millones para más prestamos bajo el programa de protección salarial.

3. BCE: Podrían volver los dividendos

El Banco Central Europeo podría decidir este martes si permite que los bancos puedan destinar hasta un 15% de sus beneficios a dividendos si pueden convencer a los supervisores de que se pueden permitir hacerlo, lo que relajaría las restricciones que se impusieron a este cometido como consecuencia de la pandemia, fuentes consultadas han contado a Reuters.

4. Asia, apagada; datos en China

Los índices asiáticos terminaron la jornada del martes sin muchas ganas y en negativo, con el Nikkei cediendo un 0,17% y tras tocar un máximo de 29 años. El Hang Seng de Hong Kong se deja ahora un 0,6%, arrastrados por una sesión sin mucho brillo en EE.UU.

Hoy hemos conocido numerosos datos en China, como las ventas minoristas (5%), inferiores a lo esperado; la tasa de desempleo (5,2%), en línea con lo previsto, y el índice de producción industrial, que se queda en el 7%, en línea con lo esperado. Todos los datos correspondientes a noviembre. En Australia se han publicado las actas de la última reunión del Banco de la Reserva de Australia.

5. Agenda del día

En el plano macroeconómico, hoy conoceremos numerosos datos en Reino Unido, tales como la evolución del desempleo o el índice de precios al por menor. En Francia e Italia se publicarán los datos de IPC, al tiempo que tendremos subasta de letras españolas a 3 meses.

Por la tarde, índice de precios de importación y exportación de noviembre en Estados Unidos e índice manufacturero Empire State de diciembre.

En el plano empresarial contaremos con las últimas cifras de Inditex.