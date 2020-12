Ibex 35: quince acciones espaciales para despegar en Bolsa este 2021

Con el histórico lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon a mediados de noviembre con cuatro astronautas a bordo del SpaceX, empresa fundada por el artífice de Tesla, Elon Musk, la exploración espacial ha entrado en una nueva era. En los próximos meses están previstas unas cinco misiones más, lo que pone en el foco de atención de muchos inversores las acciones espaciales.

Antiguamente, los vuelos espaciales tripulados eran proyectos exclusivos de agencias gubernamentales como la NASA, pero la entrada de las empresas privadas en este sector es algo que se materializa cada vez más.

Las menores barreras de entrada al mercado, los avances tecnológicos y el alto nivel de interés en el desarrollo de nuevos productos e industrias también atraen cada vez a más inversores. No solo los multimillonarios de alto perfil y las empresas emergentes están trabajando arduamente para desarrollar nuevas tecnologías espaciales, sino también los gobiernos y los gigantes aeroespaciales y de defensa de todo el mundo con un inmenso poder de investigación y desarrollo.

Musk, Bezos y Branson, por ejemplo, quieren hacer de los viajes espaciales una nueva realidad con sus empresas SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic, e invertir miles de millones de dólares para hacer realidad el viejo sueño de la humanidad de conquistar el espacio.

Con el poder concentrado de los multimillonarios y el creciente interés de los inversores, las empresas espaciales cotizadas celebraron un regreso sensacional tras la caída de las bolsas de valores en los primeros tres meses del año en curso. El ETF del sector correspondiente, Procure Space ETF, que rastrea el desempeño del índice de acciones Space Shower Networks Inc (T:4838), ha aumentado casi un 55% desde mediados de marzo. El rendimiento de los últimos 3 meses alcanza cerca del 20%.

La economía espacial es ahora una industria multimillonaria, pero muchos esperan que el mercado supere la marca del billón de dólares en las próximas décadas, abriendo enormes oportunidades de crecimiento a largo plazo para empresas e inversores.

En un estudio realizado a mediados de octubre por Bank of America, «la economía espacial tiene un crecimiento potencial superior a los 1.000 millones de dólares solo en la próxima década. Aunque la pandemia de COVID-19 está afectando a algunas empresas públicas y privadas (Arianespace, Rocket Labs, ESA) y ha provocado retrasos, la pandemia no parece haber tenido un impacto duradero en la inversión general «, aseguraba en una nota.

Con una tasa de crecimiento anual promedio del 10,6% en los dos últimos años, BoA predice un crecimiento de las ventas globales de esta industria del 230%, a un volumen de mercado de alrededor de 1.400 millones de dólares en 2030, frente a los cerca de 424.000 dólares de 2019. Esto traería al mercado casi el tamaño de la industria turística global actual, que, según Bank of America, tiene un valor de 1.500 millones.

Según el banco estadounidense, el aumento del gasto de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF) será el principal motor del crecimiento de la industria espacial.

«Solo en Estados Unidos, el gasto en defensa ha aumentado continuamente durante los últimos quince años. Los beneficiarios son en su mayoría empresas que cotizan en bolsa y empresas privadas», enfatizó el BoA. «Estas cifras podrían seguir creciendo en los próximos años, aumentando la cantidad de contratos gubernamentales disponibles para empresas espaciales públicas y privadas».

Según BoA, un acceso más fácil a la tecnología espacial para soluciones innovadoras puede abrir nuevas oportunidades en términos de competitividad e inversión, lo que conduce a ahorros de costos. En particular, se debe llamar la atención sobre «la reutilización de vehículos de lanzamiento de una sola etapa en una gran parte del sector espacial comercial», «que es un factor importante de ahorro de costos».

Morgan Stanley (NYSE:MS) también se mostró optimista sobre las perspectivas de la economía espacial, especialmente para los fabricantes de satélites. Según el principal banco estadounidense, los servicios de banda ancha por satélite deberían representar el 50% del crecimiento previsto en la economía espacial global para 2040 y, en el escenario más optimista, incluso hasta el 70%. Según el informe, la industria espacial crecerá a más de 1.100 millones de dólares en los próximos 20 años.

«Vemos la mayor oportunidad en brindar acceso a Internet a áreas desatendidas del mundo. Pero la demanda de ancho de banda a través de la conducción autónoma, Internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual y video también aumentará», dijo Jonas.

Y aquí es donde entra en juego el proyecto Starlink de Elon Musk, que apunta a llevar hasta 42.000 satélites «Starlink» al espacio. çLa razón: el CEO de Tesla y fundador de SpaceX planea usarlo para expandir la cobertura de Internet de banda ancha.

Starlink aún no cotiza en bolsa, aunque a finales de septiembre Musk anunció que estaba considerando sacarla al mercado en los próximos años. Sin embargo, el requisito previo para ello es un crecimiento de las ventas más estable y predecible.

La empresa estadounidense Virgin Galactic, que ofrece vuelos espaciales tripulados, es hasta ahora una de las pocas empresas cotizadas que genera ingresos exclusivamente del negocio espacial. Según Bank of America, existe «la posibilidad de que más compañías espaciales se suban al carro de la bolsa en el futuro», pero debido al alto riesgo y los altos costos asociados con los viajes espaciales, este potencial sigue siendo inicialmente limitado.

«Los riesgos de escapar de la atmósfera terrestre y los flujos de caja volátiles han provocado que muchas empresas aeroespaciales no se atrevan a cotizar en bolsa», añadió el banco.

Sin embargo, ya hay un gran número de empresas de la industria espacial que ya cotizan en bolsa y generan parte de sus ventas con la industria espacial.

A continuación, echemos un vistazo a las quince acciones espaciales que los analistas creen que tienen el mayor potencial de apreciación de precios en los próximos doce meses.

Por lo tanto, Investing.com ha escaneado su propia base de datos y la de TipRanks y ha filtrado aquellas acciones del sector espacial que son seguidas por al menos cinco analistas y que tienen el mayor potencial de precios (al 9 de diciembre de 2020). Para entrar en la lista, las acciones debían tener una capitalización de mercado de al menos 400 millones de dólares.

Aquí están las quince empresas espaciales de las que Wall Street tiene una opinión positiva y que puede utilizar como base para futuras investigaciones. Algunas empresas no son puramente empresas espaciales. La lista incluye empresas involucradas en la fabricación y servicios de satélites y misiles, servicios terrestres y de lanzamiento, así como tecnología militar y de defensa, telecomunicaciones de próxima generación, turismo espacial, investigación y minería:

Leonardo SpA (MI:LDOF)

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc (NYSE:AJRD)

Northrop Grumman (NYSE:NOC)

Eutelsat (PA:ETL) Communications

Nokia (HE:NOKIA)

L3Harris Technologies Inc (NYSE:LHX)

Lockheed Martin (NYSE:LMT)

Vértice Trescientos Sesenta Grados SA (MC:VTSG)

Parsons Corp (NYSE:PSN)

Mercury Systems Inc (NASDAQ:MRCY)

DISH Network Corporation (NASDAQ:DISH)

ORBCOMM Inc (NASDAQ:ORBC)

OHB AG O.N. (DE:OHBG)

General Dynamics (NYSE:GD)

IHI Corp. (T:7013)

Otras empresas del sector, aunque en estos casos los analistas no ven ningún potencial alcista importante por el momento (o prevén incluso precios más bajos por un período de 12 meses), son: Science Applications International Corp (NYSE:SAIC), Thales (PA:TCFP), Booz Allen Hamilton Holding (NYSE:BAH), SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (T:9412), Boeing (NYSE:BA), Honeywell (NYSE:HON) International, Airbus (PA:AIR), SPX Corp, Iridium Communications Inc (NASDAQ:IRDM), Amphenol Corporation (NYSE:APH), Garmin Ltd (NASDAQ:GRMN), Ball, Transdigm Group Incorporated (NYSE:TDG), Heico Corporation (NYSE:HEI), Trimble Inc (NASDAQ:TRMB), Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO), Hexcel Corporation (NYSE:HXL), Virgin Galatic y Maxar Technologies Inc (NYSE:MAXR).

Sin embargo, eso no significa que estos valores no puedan seguir subiendo en los próximos meses o que no se recuperen.

Después de todo, los analistas son solo humanos y a veces pueden equivocarse, como todos hemos podido experimentar de manera impresionante en Tesla durante los últimos meses. Los objetivos de precios publicados para el fabricante de automóviles eléctricos de EEU. se superan de forma regular, por lo que los analistas tuvieron que reajustar sus valores objetivo en consecuencia para mantenerse al día con la explosión de precios de la acción.