Elon Musk dice que el bitcóin es «casi igual de mierda que el dinero fíat»

Elon Musk es un genio polifacético y no para.

El fundador de Tesla y SpaceX, subrayó este 20 de diciembre de 2020 en su cuenta de Twitter que el bitcóin es «casi igual de mierda que el dinero fíat» y mostró posteriormente su interés por realizar «grandes transacciones» en esta criptomoneda.

Al mismo tiempo, publicó un meme, que dice: «Yo, tratando de vivir una vida productiva y normal» mientras que hay bitcóin.

Bitcoin is almost as bs as fiat money

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020