Ibex 35: las cinco claves de los mercados en la semana que empieza este 11 de enero de 2021

La política seguirá acaparando los titulares esta semana ante los llamamientos a la destitución del cargo del presidente Donald Trump después de que animara a una turba de sus partidarios a asaltar el Capitolio de Estados Unidos.

Pero es probable que los inversores se centren más en las perspectivas de un paquete de estímulo mayor después de que el informe de empleo del viernes mostrara que la economía estadounidense ha destruido empleos por primera vez en ocho meses el pasado mes de diciembre ante el resurgimiento de las infecciones por Covid-19.

La preocupación en torno a que la implantación de la vacuna vaya demasiado despacio podría ofrecer una pausa a los mercados de valores.

Los participantes del mercado obtendrán una imagen del rendimiento de la economía con la publicación de datos sobre inflación y ventas minoristas.

También habrá varias comparecencias de portavoces de la Reserva Federal, incluido el presidente Jerome Powell.

Y la temporada de presentación de resultados se pondrá en marcha con la publicación de los informes del cuarto trimestre de los grandes bancos el viernes.

Esto es lo que necesita saber para comenzar la semana que empieza este 11 de enero de 2021:

1. Evolución política

Los esfuerzos impulsados por los demócratas para destituir a Trump por segunda vez ganaron impulso durante el fin de semana, pero no está claro si suficientes republicanos apoyarían la medida tan cerca del final de su mandato.

Mientras tanto, la CNN informaba el sábado de que el vicepresidente Mike Pence todavía no había descartado invocar la 25ª enmienda, que permite despojar de sus poderes a un presidente incapaz de cumplir con los deberes de su cargo.

Si se le declara culpable tras dejar el cargo, Trump perdería los beneficios de los que disfrutan los expresidentes, como la seguridad y la pensión, y se le prohibiría postularse para un segundo mandato. Pero una condena en el Senado requiere una mayoría de dos tercios, lo que supone al menos 17 votos republicanos.

Desde que perdiera las elecciones del 3 de noviembre, Trump ha afirmado falsamente que ha sido víctima de un fraude generalizado.

2. Esperanzas de estímulo

Los resultados de la segunda vuelta electoral de la semana pasada del Senado en Georgia significan que los demócratas ahora tendrán una mayoría tanto en el Senado como en la Cámara. Eso da a los inversores más claridad sobre las políticas fiscales que probablemente se implementarán en 2021, como las propuestas del presidente electo Joe Biden para aumentar el estímulo fiscal y subir los impuestos.

Las acciones cerraron en máximos históricos el viernes, a pesar de los datos que han indicado que la economía estadounidense sufrió en diciembre su primera pérdida neta de empleo en ocho meses, después de que Biden dijera que su paquete de ayuda económica será de billones de dólares.

Biden dijo que el paquete económico de su administración también incluirá seguro de desempleo y suspensión de alquiler. El paquete se dará a conocer el jueves.

Se espera que grandes cantidades de estímulo amortigüen el creciente impacto del virus en la economía. Estados Unidos reportó más de 4.000 muertes por Covid-19 en un solo día por primera vez el viernes.

3. Datos económicos, portavoces de la Fed

Estados Unidos publicará los datos sobre la inflación de los precios al consumo el miércoles, mientras que las cifras de ventas minoristas de diciembre se publicaran el viernes. Todo apunta a que la inflación subirá ligeramente, aunque seguirá siendo moderada, mientras que se espera que las ventas minoristas se hayan visto lastradas por el resurgimiento del virus.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, comparecerá el jueves. El banco central de Estados Unidos ha indicado que los tipos de interés permanecerán anclados casi en cero hasta al menos 2023 y que el rumbo de la economía dependerá significativamente del curso del virus.

Otros portavoces de la Fed que comparecen esta semana incluyen al presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y el vicepresidente de la Fed, Richard Clarinda.

4. Los bancos inician la temporada de presentación de resultados

Los grandes bancos iniciarán la temporada de presentación de resultados de Estados Unidos con los informes del cuarto trimestre de JP Morgan (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) y Wells Fargo (NYSE:WFC) que se publican el viernes, siendo las primeras empresas del S&P 500 en presentar resultados del último trimestre del año 2020 tan maltratado por el coronavirus.

Algunos inversores esperan que los resultados de la empresa y los datos económicos desempeñen un papel más importante en el movimiento de los precios de las acciones este año.

Durante la mayor parte de 2020, «tuvimos un mercado al que realmente no le importaba si una empresa no tenía ingresos o si sus resultados cumplían o no las expectativas. Lo que importaba era el estímulo y las vacunas», dice Robert Almeida, gerente de cartera y estratega de inversiones escala global de MFS Investment Management.

Ahora, «el mercado se verá obligado a reorientar su atención en la micro economía frente a la macroeconomía», explica.

5. Despliegue de vacunas

Los funcionarios de salud estadounidenses están tratando de acelerar el lento ritmo de las vacunas contra el Covid-19, después de que el coronavirus se cobrara más de 4.000 vidas estadounidenses el viernes y los datos de empleo mostraran que la pandemia sigue asfixiando el mercado laboral.

Hasta el jueves, aproximadamente 6 millones de personas habían recibido la primera dosis de dos de la vacunas en Estados Unidos, lo que representa menos de un tercio de los más de 21 millones de dosis enviadas hasta la fecha, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Esa cifra está muy por debajo de los 20 millones de vacunas que el Gobierno de Estados Unidos había prometido administrar antes de finales de 2020 mientras la pandemia avanza prácticamente descontrolada batiendo récords cada vez mayores de infecciones, hospitalizaciones y muertes.