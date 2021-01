Ibex 35: las cinco claves de los Mercados este 22 de enero de 2021

El S&P 500 y el Nasdaq volvían ayer a máximos al cierre tras el anuncio del ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de un “agresivo” plan contra el coronavirus.

Reino Unido estudiará el grado de protección de la vacuna desarrollada por Pfizer (NYSE:PFE)-BioNTech (NASDAQ:BNTX) tras surgir nuevos interrogantes sobre su efectividad.

El Bitcoin registra caídas de dos dígitos en estas últimas dos semanas, aunque mantiene una revalorización del 9% en lo que llevamos de mes.

Los mercados estadounidenses cerraron mixtos la jornada de este jueves tras conocerse el ‘agresivo’ plan de Biden para bajar la velocidad de propagación del Covid-19.

Un día después de haber sido investido como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Biden anunció un agresivo plan para frenar el avance de coronavirus Covid-19 en ese país, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia global.

Este jueves, el primer mandatario de la Unión Americana anunció, a través de su cuenta de Twitter, parte de las acciones que tomará su gobierno frente a la pandemia global.

Today, I announced my COVID-19 National Action Plan. We’re mounting an aggressive, coordinated, equitable, and professional response to get the virus under control as soon as possible.

— President Biden (@POTUS) January 21, 2021