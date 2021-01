«Todos seremos multimillonarios porque el dólar no tiene fondo y el bitcoin no tiene techo»

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y los demócratas controlando las dos cámaras del Congreso estadounidense, no se pondrán trabas a la autorización de nuevos programas de emisión de moneda, que se sumarán a los que ya estaban en marcha con la Administración anterior, vaticinan los presentadores del programa.

En los últimos años, la oferta monetaria «se ha disparado» y el Gobierno de EEUU «tiene previsto emitir en las próximas fechas 1,9 billones de dólares, que se suman a los 900.000 millones emitidos en diciembre», además de los 3 billones del primer semestre del 2020, recuerda Stacy.

Según Max, esa política monetaria provocará una «hiperinflación» en la economía estadounidense, en tanto el precio del bitcóin no dejará de subir. «Mientras que el bitcóin no tiene techo, el dólar y el resto de divisas fiat no tienen fondo», sostiene el presentador, quien prevé que la moneda estadounidense perderá valor e insta a la gente a invertir en activos duros, porque «cuando el dólar se desplome», el valor de dichos activos «estará por las nubes» y sus propietarios serán multimillonarios.

Por su parte, el invitado de este episodio, Gerald Celente, opina que la respuesta de Washington a la pandemia del coronavirus solo ha profundizado la brecha en términos de ingresos, puesto que los «milmillonarios de EE.UU. son 1 billón de dólares más ricos que antes».

Además, estima que las desigualdades económicas empeorarán.