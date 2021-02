GameStop se desinfla en Bolsa y sus acciones caen más de 50%

Los títulos de GameStop Corp (NYSE:GME), la cadena de videojuegos que ha dado mucho de qué hablar en Wall Street en las últimas semanas, caían este 2 de febrero de 2021 más de 80% hasta el mínimo precio de 74,86 dólares, una cifra significativamente distante del máximo de 481,99 dólares registrado el pasado 28 de enero.

Luego la acción recortó un poco sus pérdidas hasta caer 53,33% a las 12:55 (hora del centro de México).

La semana pasada, los títulos de GameStop, entre otros, se dispararon de precio cuando los operadores minoristas que utilizaban un foro de Reddit y la plataforma de trading Robinhood se enfrentaron a los fondos de inversión con posiciones en corto.

El precio de GameStop Corp (NYSE:GME) comenzó a subir en las últimas semanas después de que los inversores minoristas de un foro de Reddit se coordinaron para comprar simultáneamente, provocando un ‘short squeeze’ en la acción, un fenómeno que se da cuando un evento genera un incremento moderado en el precio de una acción llevando a los vendedores en corto a especular sobre alzas adicionales.

GameStop no es la única empresa que registraba caídas en Bolsa este martes y que ha vivido este importante rally en corto tiempo. Una situación similar experimentan las acciones de AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC), que caen 43,57%; BlackBerry (NYSE:BB), que caen 19,96%; y Bed Bath & Beyond Inc (NASDAQ:BBBY), con un retroceso de 13,03%.

La volatilidad de los movimientos, así como las restricciones que diferentes brokers han impuestos sobre las operaciones con estas acciones, han atraído la atención de políticos y reguladores en Washington. La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, la demócrata Maxine Waters, anunció el lunes que habría una audiencia el 18 de febrero sobre las recientes operaciones de GameStop.

¿Mercados en territorio de burbuja?

Algunos analistas señalan que la situación vivida por las acciones de GameStop en los últimos días indica que los mercados están en territorio de burbuja.

«Junto con la historia de GameStop, hay muchos otros signos que apoyan el argumento de que los mercados han entrado en un clásico territorio de burbuja. Observemos la montaña rusa que han sido los precios de las criptomonedas y cómo se han disparado las acciones de los productores de energía limpia. Además, quién podría olvidar el llamativo repunte de las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) que se han disparado más de un 720% en 2020», comentaba Haris Anwar, analista de Investing.com, en este artículo.

«Es difícil predecir el final del juego de GameStop, y la locura alimentada en las redes sociales. Para los inversores a largo plazo, esto presenta una señal de advertencia de que la volatilidad podría aumentar en los próximos días, y es un buen momento para hacer pequeños cambios de cartera para moderar el riesgo», comentaba Anwar.