Elon Musk la ‘lia’ y gorda otra vez: Dispara el Dogecoin y alerta sobre Tesla

El CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA) ha vuelto a revolucionar las redes sociales y el mercado de cripto.

Elon Musk ha quitado ya la palabra “#Bitcoin” de su perfil de Twitter y, en cambio, ha lanzado estos tuits sobre el Dogecoin.

Si bien hace unos días, el propio Musk alertaba de que los comentarios sobre Dogecoin habían sido “una broma”, ahora el magnate vuelve a realizar estas especulaciones, consciente del “poder” que tienen sus opiniones en la comunidad inversora.

De hecho, el Dogecoin se dispara por encima del 40%.

No highs, no lows, only Doge

Lea también: Elon Musk: Nuevo espaldarazo al Bitcoin y ‘mazazo’ al Dogecoin

Estos no han sido los únicos comentarios ‘sorprendentes’ de Musk.

El CEO de Tesla hablaba en una entrevista este pasado martes con el consultor de ingeniería Sandy Munro, emitida en el canal y podcast de YouTube “Munro Live”.

En esta entrevista, Musk se mostró de acuerdo con algunas críticas a los vehículos de Tesla y desaconsejó la compra de vehículos de esta marca durante un aumento de la producción.

“Nos llevó tiempo arreglar el proceso de producción. Mis amigos me preguntan: ¿Cuándo debería comprar un Tesla? Y yo digo: Bueno, cómpralo al principio o cuando la producción alcanza un estado estable. Durante un aumento de producción, es muy difícil cuidar de los pequeños detalles”, afirmaba Musk, preguntado sobre cuestiones de control de calidad.

Next time, we try pull *up* method pic.twitter.com/J1M7WHLRDR

— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021