Las criptomonedas Bitcoin y Ethereum ceden terreno: ¿Quiere Elon Musk distraer la atención de Tesla?

El Bitcoin pierde terreno en la sesión de este miércoles, al igual que otras criptomonedas que han vivido semanas de alzas, principalmente gracias al apoyo que han recibido de parte del polémico Ceo de Tesla (NASDAQ:TSLA), Elon Musk, a través de su famosa cuenta de Twitter.

En la sesión de este 10 de febrero de 2020, el Bitcoin cotiza en 44.153.0 dólares, un retroceso de 5,63% (a las 10:00 horas del centro de México) respecto al precio de ayer; y acumula un avance de 52,50% en lo que va de año, de acuerdo con información disponible en Investing.com.

El Ethereum cede este miércoles un 2,50% para cotizar en 1.701 dólares, registrando un avance en lo que va de año de 131%.

Vale destacar que el Bitcoin subió más de 20% el lunes después de que se divulgara la noticia de que Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) había invertido 1.500 millones de dólares en la criptomoneda con el objetivo de tener «más flexibilidad para diversificar y maximizar aún más la rentabilidad de nuestro efectivo».

Algunos analistas han advertido que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés), podría investigar los tuits de Elon Musk respaldando a las criptomonedas.

“Es como si Musk estuviera desafiando no sólo la eterna creencia de que el bitcoin no sólo no es una plataforma de inversión viable, sino que ciertamente no es un almacén de valor y no se puede utilizar como dinero. ¿Es Musk sólo un chico malo corporativo que se divierte fastidiando a la SEC? ¿O tiene otros planes?”, se preguntaba Pinchas Cohen, analista de Investing.com en un artículo publicado hoy.