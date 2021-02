Se desploman del Dogecoin y otras criptomonedas tras subir Elon Musk un tuit con ‘aviso’ de venta

El sector de criptomonedas comienza esta semana a la baja.

También se desploma el Dogecoin, por encima de los dos dígitos, después de este tuit de Elon Musk esta madrugada:

“Si los principales tenedores de Dogecoin venden la mayoría de sus monedas, obtendrán todo mi apoyo. Demasiada concentración es el único problema real en mi opinión”, ha dicho el CEO de Tesla en su cuenta de Twitter.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.

— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021