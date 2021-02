Ibex 35: las cinco claves de las Bolsas este 16 de febrero de 2021

La renovada incertidumbre en Oriente Medio, con la tensión entre Arabia Saudí y Yemen, dispara a máximos los precios del petróleo.

Las criptomonedas rebotan después de las caídas de ayer.

Un estudio en Israel vuelve a demostrar la efectividad de la vacuna de Pfizer.

El sector de criptomonedas comienza esta semana a la baja.

También se desploma el Dogecoin, por encima de los dos dígitos, después de este tuit de Elon Musk esta madrugada:

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.

— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021