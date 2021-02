Bitcoin: la criptomoneda pulveriza máximos en un rally de locura

A la hora de redactar esta nota, el bitcoin cotizaba a 43.132 dólares.

“Los inversores siguen en modo riesgo. La renta variable norteamericana se encuentra en niveles máximos.

Los inversores se están posicionando en los últimos días para un escenario post-Covid donde la vacunación permitirá vivir una nueva normalidad frente al virus.

Y dentro de esta alegría o inflación de activos, hay un activo que está batiendo cualquier expectativa, incluso a la revalorización de Tesla (NASDAQ:TSLA). Y nos referimos a las criptodivisas”, comentan desde el equipo de Portcolom AV.

En marzo de 2020, el Bitcoin se encontraba en niveles de 6.000 dólares y esta semana ya supera los 50.000 dólares por primera vez.

Desde que Tesla anunciara hace unos días su inversión de 1.500 millones en esta cripto, así como su posible aceptación como medio de pago, el Bitcoin ha subido sin pausa hasta los máximos actuales.

Todo ello, agitado en las redes por Elon Musk, CEO de Tesla, con diferentes tuits, que han hecho que el Bitcoin se sitúa en la mente de cada vez más inversores.

Frodo was the underdoge,

All thought he would fail,

Himself most of all. pic.twitter.com/zGxJFDzzrM

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2021