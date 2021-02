Elon Musk: «El bitcóin es casi tan basura como el dinero fiat»

Elon Musk es ahora el hombre más rico del mundo y cualquier cosa que haga, desde subir un tuit a soltar una frase, conmociona los mercados.

El fundador de Tesla y SpaceX cree que invertir en el bitcóin puede ser una buena idea para una empresa del S&P 500. Así lo expresó al comentar la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares en la moneda digital la semana pasada.

«La acción de Tesla no refleja directamente mi opinión. Tener algo de bitcóin, que es simplemente una forma de liquidez menos tonta que el efectivo, es lo suficientemente audaz para una empresa del S&P 500», escribió Musk en Twitter, aclarando que él personalmente no es inversor, sino ingeniero, y no posee «ninguna acción que cotice en bolsa aparte de Tesla».

«Sin embargo, cuando la moneda fiat tiene un interés real negativo, solo un tonto no miraría en otra parte. El bitcóin es casi tan basura como el dinero fiat. La palabra clave es ‘casi'».

Este martes, el bitcóin superó el umbral de los 50.000 dólares por primera vez en su historia, y en esta jornada ha establecido un nuevo récord al llegar a cotizar a 52.875 dólares.

El aumento del valor de la criptomoneda se produce en un momento en el que cada vez más empresas se inclinan hacia la idea de que el bitcóin podría ganar una mayor aceptación como medio de pago.

CURIOSIDADES DE ELON MUSK

Cuando evocamos en la figura de Steve Jobs, muchos piensan que nadie será capaz de llenar el vacío que ha dejado.

No es así. Elon Musk se está abriendo camino como el genio del momento.

Un hombre con un intelecto y una imaginación capaz de revolucionar el mundo de la tecnología tal y como lo conocemos.

Elon Musk es sinónimo de innovación y cambio. Casi todo lo que actualmente nos parece sacado de una película de ciencia ficción lleva el sello de Musk y es que desde pequeño ya apuntaba maneras. Apasionado de los comics y seguidor de hombres de ciencia como Nikola Tesla, con 10 años ya programaba en su primer ordenador, un Commodore VIC-20, e incluso llego a crear un juego de temática espacial llamado Blastar.

Aunque nació en Pretoria (Sudáfrica), siempre había soñado con estudiar en los Estados Unidos y pese a que en un principio se traslado a Canadá con 17 años, terminó estudiando Física y Economía en Pennsylvania.

En 1995 funda junto con su hermano, la que será la primera de su extensa lista de compañías, Zip 2. Esta empresa se dedicaba a ofrecer contenidos vía online a medios de comunicación, llegando a conseguir como clientes a gigantes tan reputados como el New York Times. Terminó vendiendo esta compañía a Compaq por unos 300 millones de dólares, dinero que invirtió en crear otra empresa, X.com.

La idea de este nuevo proyecto era realizar pagos seguros a través de la red. Se fusionó con Confinity y fue rebautizada como Paypal, una de las plataformas de pago más usadas. Finalmente Ebay adquirió Paypal por la exorbitante cantidad de 1500 millones de dólares.

Con la transacción, Musk consiguió aumentar su fortuna, e invirtió parte del dinero en uno de sus sueños, la creación de la empresa SpaceX, destinada a fabricar cohetes y naves con las que realizar misiones en el espacio. Actualmente colabora con la NASA, enviando todo tipo de provisiones a la estación espacial, aunque la verdadera meta de Musk, es conseguir viajar y colonizar Marte.

Tan sólo un año después, Elon Musk fundó la más conocida de sus empresas a nivel internacional: Tesla Motors. Bautizada con este nombre debido a la enorme admiración de Musk por Nikola Tesla. Su gran logro es la creación del Tesla S, un vehículo totalmente eléctrico y autónomo, que no necesita de conductor; una especie de coche fantástico.

Su éxito sigue in crescendo, y ya ha conseguido superar en bolsa al gigante Ford.

Una de sus principales preocupaciones es el medio ambiente, de hecho casi todos sus proyectos están en cierto modo relacionados con su preservación. Por eso decidió crear la compañía Solar City en 2006. Ésta es la principal proveedora de paneles solares en USA, y surgió con el propósito de implantar este tipo de energías renovables y frenar el calentamiento global.

Su última empresa, bautizada como Neuralink, puede marcar un antes y un después. La idea de Musk se basa en lo que él llama ‘lazo neural’, y consiste en lograr una conexión entre el cerebro humano y un ordenador, creando un vínculo entre la inteligencia biológica y la digital.

Está claro que Musk está dotado de una mente privilegiada; este multimillonario, visionario y filántropo se ha creado a sí mismo, superándose en cada uno de sus proyectos y convirtiendo en oro todo lo que toca. Además posee una parte cómica, que demuestra haciendo cameos en el mundo del cine y la televisión. Ya lo hemos visto en la película Iron Man 2, o en comedias tan mediáticas como The Big Bang Theory o los Simpson.

La leyenda ha nacido y como cualquier genio que se precie, la rumorología en cuanto a su persona no ha hecho más que empezar.