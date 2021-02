Elon Musk vuelve a agitar las criptomonedas en Twitter: Bitcoin, Ethereum, Doge…

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha vuelto a tuitear sobre criptomonedas.

Hace unas horas, el magnate ha escrito «Dojo 4 Doge», en apoyo al Dogecoin, la criptomoneda basada en memes.

Con la palabra ‘Dojo’, el hombre más rico del mundo hace referencia a un centro de entrenamiento de artes marciales japonés.

El equipo de hardware de Tesla, respaldado por Musk, está desarrollando una red neuronal (NN) también llamada Dojo, para aumentar la velocidad de aprendizaje de las redes. Musk ha señalado que Dojo V1.0 se lanzará en aproximadamente un año.

Ayer, Musk hacía una comparativa entre las cripto y el dólar:

“Escuché un rumor de que alguna moneda criptográfica estaba fijando el dólar… ¿O dijeron vinculados al dólar? Algo así”, dijo Musk.

Este fin de semana, el magnate también escribió que el precio de Bitcoin y Ethereum parecía alto, después de que Bitcoin alcanzara un nuevo máximo, informa Reuters.

