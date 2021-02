Tesla, Elon Musk o cómo ganar en un pis-pas 1.000 millones de dólares gracias al Bitcoin

Hace dos semanas, Tesla anunciaba que había comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoins para «diversificar aún más y maximizar los rendimientos de nuestro efectivo», decía la compañía en su comunicado.

La compra se realizó en enero, dijo la compañía sin revelar cuándo ni a qué precio compró Bitcoins. No está claro si Tesla ha vendido Bitcoins, apunta CNBC.

El valor de mercado de Bitcoin superó el billón de dólares por primera vez la semana pasada, y la criptomoneda ha subido un 94% hasta el momento.

Ives no explicó cómo llegó a ese cálculo. Pero según los datos de CoinDesk, el precio del Bitcoin ha pasado de un máximo intradiario de 34.793,45 dólares el 31 de enero a un máximo intradiario de 57.487,03 el 20 de febrero, el día en que Ives publicó sus declaraciones, recoge CNBC.

Eso supone un aumento de alrededor del 65%, lo que haría que las ganancias de la inversión en Bitcoins de Tesla de 1.500 millones en alrededor de 975 millones.

Basado en el máximo intradiario del lunes de 58.332,36, esa ganancia sería de más de 1.000 millones de dólares.

«I’m surprised that Elon’s so gung-ho on Doge coin,» says Changpeng Zhao, CEO of Binance, world’s largest #cryptocurrency exchange by volume, which launched futures for $DOGE. But he notes that @elonmusk‘s Tesla bet $1.5 billion on #Bitcoin, not Dogecoin https://t.co/POz36hPpC9 pic.twitter.com/oxjI9U0SQa

— Bloomberg (@business) February 19, 2021