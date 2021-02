Charlie Munger (Berkshire): «No sé qué es peor, si Tesla a 1 billón o el Bitcoin a 50.000 dólares»

Durante una entrevista en la reunión anual de accionistas del Daily Journal, unas de las preguntas para Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, fue qué prefería: que el Bitcoin alcanzara los 50.000 dólares o que Tesla tuviera un valor empresarial de 1 billón de dólares.

Munger respondió: “Bueno, no puedo decidir el orden de precedencia entre una pulga y un piojo. Con estas opciones me pasa lo mismo. No sé qué es peor”.

Las acciones de Tesla se dispararon un 743% el año pasado, aunque actualmente han caído alrededor de un 3%. Su capitalización de mercado es de aproximadamente 689.000 millones de dólares.

El Bitcoin cotiza en el entorno de los 50.000 dólares, aunque la semana pasada superó este nivel. El primer repunte fuerte coincidió con la noticia de que Tesla anunciaba la compra de 1.500 millones de dólares en criptomonedas.

Otra de las preguntas para Munger fue cuál es la mayor amenaza para la banca, y si ésta era Bitcoin o las fórmulas de pago digitales como Apple (NASDAQ:AAPL) Pay y Square (NYSE:SQ).

«No sé cuál es el futuro de la banca ni cómo evolucionará el sistema de pago», dijo. «Creo que un banco bien administrado es un gran contribuyente a la civilización y que a los bancos centrales del mundo les gusta controlar su propio sistema bancario y su propio suministro de dinero».

“Así que no creo que Bitcoin vaya a terminar siendo el medio de intercambio para el mundo. Es demasiado volátil para servir bien como medio de intercambio. Y es una especie de sustituto artificial del oro. Y como nunca compro oro, nunca compro bitcoins».

Durante la entrevista, Munger también advirtió a los inversores novatos que, según dijo, están siendo atraídos a una burbuja comercial a través de aplicaciones como Robinhood.