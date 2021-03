Bitcoin pega un subidón de record, tras el espaldarazo de Fidelity, que recomienda invertir

El director de Global Macro de Fidelity, Jurrien Timmer, apunta que la cripto ha evolucionado como «oro digital».

En su informe, Timmer ha sopesado los pros y los contras de invertir en Bitcoin.

El director de Global Macro de Fidelity cree que la moneda digital puede suponer «un componente del lado de los bonos de una cartera de acciones/bonos 60/40».

Esta asignación (60 a 40 en acciones y bonos) es una regla muy seguida por los gestores de activos.

Desde el colapso bursátil provocado por el coronavirus, la rentabilidad de los bonos se ha desacelerado y, a pesar del reciente aumento, hay pocas esperanzas de mejores rendimientos en el futuro.

Actualmente, hay 18.000 millones de dólares de deuda con rendimiento negativo flotando en todo el mundo, recoge Cryptobriefing.com.

Timmer ve a Bitcoin y al oro como alternativas a los bonos en un entorno de bajo rendimiento.

Bitcoin: In my view, bitcoin has evolved to the point that it could be treated as a form of digital gold…a possible counterweight to future monetary inflation. My current take on the cryptocurrency, here: https://t.co/Ud6GrBpIp2

— Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) March 1, 2021