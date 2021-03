El Bitcoin cae por debajo de los 55.000 dólares tras el sombrío aviso de la FED

Hay quien se esta forrando y listos como Elon Musk capaces de hacer decenas de millones especulando con el Bitcoin, pero existe la sensación de que todo se juega al borde del abismo y que el tinglado puede dar un petardazo en cualquier momento.

El precio del bitcoin cae más de un 4% en el mercado hasta los 54.700 dólares por unidad después de la que Reserva Federal de EEUU haya lanzado serias advertencias sobre los criptoactivos.

Jerome Powell, presidente de la institución, ha asegurado que no son criptidivisas, sino que se les debe denominar criptoactivos porque no están respaldados por nada, son activos especulativos que no pueden ser reserva de valor, por lo que no representan una amenaza para el dólar.

Powell aseguró este 22 de marzo de 2021 que las criptomonedas no son una alternativa al dólar, «no son una reserva de valor útil» por su alta volatilidad y son meros «activos especulativos» sin respaldo de ningún tipo.

En una conferencia sobre innovación organizada este lunes por el Banco de Pagos Internacionales, Powell consideró que las criptomonedas «son más bien activos especulativos y esencialmente un sustituto del oro más que del dólar». No obstante, hay analistas que aseguran que el bitcoin puede llegar hasta los 300.000 dólares.

Asimismo, añadió que el banco central estadounidense no tiene prisas por crear un dólar digital, algo que ha comenzado a implementar China para acelerar los pagos digitales, pero que motiva temores sobre privacidad.

«Nosotros preferimos llamarlos criptoactivos y no criptomonedas. Son muy volátiles y por lo tanto no son útiles realmente como valor reserva, no están respaldados por nada y son un activo para especular y no un medio de pago».

En cuanto a las llamadas stablecoin, similares a las criptomonedas, pero están respaldadas por divisas duras, Powell recordó que la credibilidad de esos activos viene de la divisa tradicional y que esas monedas «tendrán un rol importante con la regulación pertinente, pero ese rol no será el de formar la base de un nuevo sistema monetario global».

Respecto a la llegada del dólar digital, el presidente de la Fed aseguró que aún hay muchos pasos que dar, incluida la necesidad de involucrar al Congreso, la Casa Blanca y comenzar a educar al público sobre el uso de este tipo de moneda digital.