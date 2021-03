Compra de acciones de Amazon: cómo invertir en Amazon en 2021

Amazon ha asignado un equipo en uno de sus proyectos de robots domésticos privados, pero los empleados temen que el dispositivo pueda convertirse en un error colosal para la organización, al igual que Fire Phone, que vio a Amazon perder casi $ 200 millones.

Según Business Insider, el equipo detrás de un proyecto de robot privado ha experimentado un retraso en la producción y la preocupación por el nicho de mercado del proyecto. Los 800 están desarrollando el proyecto de itinerancia doméstica impulsado por Alexa, cuyo nombre en código interno es Vesta. El proyecto se encuentra entre las empresas de hardware más grandes de la unidad de dispositivos personales de la organización, Lab126, que proporcionó los productos más exitosos como el lector electrónico Kindle, Echo Smart y el asistente de voz Alexa, según lo informado por empleados anónimos. Los reporteros mantuvieron el anonimato ya que Amazon restringe la publicidad de proyectos internos.

Si bien la organización de transmisión de Roku con 817 trabajadores obtuvo un ingreso de $ 500 millones en 2017 y la organización Fitbit Wearables obtuvo sus ingresos por ventas de $ 1.8 mil millones en 2015 con 1.101 trabajadores, aún el empleado de Amazon detrás del proyecto Vesta no ha respondido rápidamente. Esto ha cambiado las estrategias y ha retrasado el calendario de lanzamiento, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la viabilidad del mercado del producto según lo informado por las fuentes consultadas.

La iniciativa que comenzó hace unos cuatro años como una de las prioridades de la empresa es una empresa arriesgada para Amazon Corporation. La organización ha visualizado grandes resultados en hogares inteligentes, la mayoría de las críticas cuestionan la decisión de la organización de invertir demasiado tiempo y recursos en un proyecto que probablemente fracasará como otros anteriores, como el Fire Phone, que vio que Amazon perdió casi $ 170 millones después del cancelación del proyecto en 2014.

Uno de los empleados expresó su preocupación a Business Insider de que los consumidores son muy escépticos y que el proyecto podría terminar como el Fire Phone. Sin embargo, uno de los portavoces de Amazon se negó a comentar sobre el tema cuando se enfrentó a la preocupación de si el proyecto podría terminar como los anteriores fallidos.

Tracción de mercado generada por el proyecto

El proyecto Vesta, que lleva el nombre de la diosa de la casa romana, es una empresa fundamental para Amazon Corporation, según informa Business Insider. El equipo detrás del proyecto ha crecido significativamente durante los últimos tres años según las indicaciones del presidente de Lab 126, Gregg Zehr, particularmente cuando el director ejecutivo de la empresa, Jeff Bezos, indicó intereses personales en él. Sin embargo, los frecuentes retrasos en el lanzamiento están presionando al proyecto y han provocado altas tasas de rotación recientemente.

Según empleados anónimos de la organización, «dos gatitos» es un ejemplo de un dispositivo prototipo considerado por la organización. El tamaño del dispositivo varía de diez a 13 pulgadas de ancho. Otros empleados indicaron que el dispositivo podría incorporar varias cámaras, un micrófono y una pantalla, y lo describieron como una tableta de fibra con ruedas que puede moverse por la casa siguiendo instrucciones de voz. Sin embargo, indican que el diseño podría cambiar o incluso que la corporación no pueda lanzar el producto.

Para abordar el problema de la tracción del mercado, el equipo de Vesta posicionaría el producto como una plataforma de reuniones móvil para uso doméstico y de oficina. De esta forma, el producto permitiría a los usuarios realizar reuniones virtuales desde la comodidad de sus hogares. Asimismo, la empresa puede decidir incluir características que determinen la temperatura, la humedad y la calidad del aire. Se pueden incluir otros compartimentos menores en el dispositivo para el transporte de objetos, detección de incendios y seguridad del hogar a través de sensores y cámaras. Los usuarios también pueden personalizar su uso agregando un poste retráctil para facilitar la inclinación de la cámara que se usa para ubicar cosas como llaves y billeteras perdidas a través de la visión por computadora.

Sin embargo, el éxito comercial del dispositivo no está claro ya que la empresa no da a conocer sus ventas de hardware. Las primeras ventas del proyecto Vesta se proyectan bajas, lo que obliga a la compañía a lanzarlo como un producto limitado por invitación, como se ve en la caja con el brazalete de fitness Halo para minimizar el riesgo de producto no vendido.

La empresa trasladó a uno de los proveedores de Vesta a México desde China para ahorrar costos. Sin embargo, el nuevo proveedor provocó múltiples desafíos de producción debido a la calidad y la capacitación, lo que retrasó aún más el lanzamiento del producto. A pesar de eso, la organización parece estar en la fase final de creación de prototipos. Sin embargo, el equipo técnico requerido para este proyecto puede tardar un mes en formularse, ya que el dispositivo requiere un soporte técnico sólido que también puede retrasar el lanzamiento porque la empresa apunta a ingresar a una nueva categoría con poca experiencia. Aunque los clientes están planteando preocupaciones y quejas, Amazon Corporation se ha negado a comentar sobre el lanzamiento del dispositivo.