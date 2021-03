Ibex 35: las cinco claves de los Mercados en la semana que empieza este 29 de marzo de 2021

El buque de bandera panameña Ever Given ha sido «reflotado parcialmente» este lunes tras seis días varado en el canal de Suez bloqueando así el tráfico marítimo.

Este lunes Bankia deja de cotizar en el Ibex 35, tras concluir el pasado viernes el proceso de fusión con CaixaBank.

MásMóvil se refuerza como cuarto operador de telecomunicaciones en España tras anunciar la compra de Euskaltel.

Índices a la baja para iniciar la última semana de marzo, que será más corta de lo habitual por las festividades de Semana Santa. Se recogerán beneficios, por tanto, tras las subidas con las que terminaron en su mayoría el viernes, y que en el caso de Wall Street supusieron nuevos máximos para los tres índices más relevantes (S&P 500, Dow Jones y Nasdaq 100). A esta hora, el futuro del Dax baja un 0,6%, mientras que el futuro del Ibex 35 se deja un 0,08%.

En Asia, por el contrario, hemos visto subidas en los principales selectivos de la región.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta este 29 de marzo de 2021 a la hora de tomar sus decisiones:

1. El buque encallado en el canal de Suez, reflotado parcialmente

El buque de bandera panameña Ever Given ha sido «reflotado parcialmente» este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informa EFE.

2. Bankia deja de cotizar en el Ibex 35

A partir de este lunes, Bankia desaparece del selectivo español, ya que cotizará a partir de ahora integrada con CaixaBank, tras culminar el pasado viernes ambas entidades el proceso de fusión.

3. MásMóvil compra Euskaltel

MásMóvil ha lanzado una OPA sobre Euskaltel por valor de casi 2.000 millones de euros, según comunicó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operadora se ha asegurado ya el 52,3% del capital, con el apoyo de Zegona, Kutxabank y Corpora.

4. Asia

Signo mixto en los principales índices asiáticos. El Nikkei sube un 0,2%, el Shanghai Composite gana un 0,2% y el Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,7% en estos momentos.

5. Datos macro

Entre las principales referencias macroeconómicas este lunes, destaca la concesión de hipotecas en Reino Unido y el clima empresarial en la Zona Euro.

En Estados Unidos, conoceremos el índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas.