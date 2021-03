Ibex 35: las claves de las Bolsas este 30 de marzo de 2021

Después de seis días encallado, el buque Ever Given ha sido reflotado y el tráfico se ha restablecido.

En Estados Unidos, la Administración Biden mantiene sus planes de presentación de su plan de gasto para esta esta semana.

El sector de criptomonedas sube esta mañana.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta hoy a la hora de tomar sus decisiones:

1. El canal de Suez restablece el tráfico

Tras seis días encallado, por fin se ha podido desencallar el Ever Given. No obstante, más de 400 buques siguen a la espera de poder cruzar el canal de Suez, en una crisis que según el presidente egipcio, Al Sisi, ya ha finalizado.

2. Biden, preparado para presentar su plan de infraestructuras

El presidente estadounidense está listo para anunciar esta semana los detalles de su presupuesto, incluido su plan de infraestructura tan esperado.

No obstante, los demócratas de la Cámara de Representantes están teniendo algunos problemas para impulsar estos programas, incluida la oposición republicana y la resistencia de sus propias filas.

3. El Bitcoin, de nuevo hacia los 60.000

La criptomoneda conseguía ayer recuperarse tras el anuncio de Visa (NYSE:V) de que permitirá el pago con moneda digital. Esta mañana, el Bitcoin cotiza por encima de los 57.000 dólares.

El resto de las principales criptomonedas también sube.

4. Asia

Signo mixto en los principales índices asiáticos. El Nikkei se sitúa plano, el Shanghai Composite gana un 0,6% y el Hang Seng de Hong Kong se anota un 1,1% en estos momentos.

5. Datos macro

Entre las principales referencias macroeconómicas este martes, destaca el IPC y el índice de precios de importación de Alemania, la confianza del consumidor de Francia, Portugal y la Zona Euro, el IPC y la confianza empresarial de España, así como el IPP de Italia.

En Estados Unidos conoceremos el índice Redbook de ventas minoristas, la confianza del consumidor de The Conference Board y las reservas semanales de crudo del API.