Elon Musk, alias el ‘Dogefather’, impulsa de nuevo el Dogecoin con su último tuit

Ha vuelto a hacerlo. A las 8:20 de la mañana (hora española) de este 28 de abril de 2021, el CEO de Tesla Elon Musk ha lanzado este tuit:

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

En él, anuncia (de nuevo) que presentará ‘Saturday Night Live’ (SNL), el icónico programa de humor de NBC, el próximo sábado 8 de mayo.

La cadena ya anunció durante el fin de semana que Musk presentaría el programa.

Así, esta mañana, Musk, apodado a sí mismo como ‘el padre de Doge’ (Dogefather), ha conseguido que la moneda meme se dispare por un momento casi dos dígitos, cotizando en estos momentos en el entorno de los 0,29 dólares.

Dogecoin ha subido de los 0,25 a los 0,31 dólares en 10 minutos.

No es la primera vez que el CEO de Tesla ‘juega’ con la cotización del Doge. No obstante, en esta ocasión el Doge no ha subido tanto como ha ocurrido con otros tuits del magnate.

Este miércoles, el sector de las criptomonedas cotiza deforma mixta. El Bitcoin ligra mantenerse por encima de los 54.000 dólares.