¡Urgente!: El Bitcoin se enfrenta a un momento decisivo

El Bitcoin se enfrenta a un momento decisivo tras un reciente episodio de ventas.

Aunque la criptomoneda se ha recuperado por encima de su precio promedio durante los últimos 100 días, todavía cotiza por debajo de su promedio móvil de 50 días. Esta dinámica normalmente indica que un activo se está acercando a un punto de inflexión, publica Bloomberg.

Según el análisis técnico, si el Bitcoin no puede superar su media de 50 días, que actualmente se encuentra en alrededor de 57.000 dólares, entonces podría estar en un período de volatilidad a medida que converge la brecha entre las dos líneas de tendencia. Los indicadores técnicos sugieren que romper podría no ser una hazaña fácil: El Bitcoin no lo hizo en varias ocasiones la semana pasada.

El comercio del activo digital más grande del mundo ha estado entrecortado en los últimos días después de que alcanzó un récord a mediados de abril por encima de los 64.000 dólares.

Ha bajado más del 15% desde entonces, aunque se recuperó a principios de esta semana en medio de noticias positivas, incluidos los comentarios del director financiero de Tesla que reiteraron el compromiso de la compañía con la criptomoneda.

“El retroceso drástico, en relación con lo que hemos visto últimamente, sin duda fue un punto de sorpresa, pero al final del día, creo que el hecho de que las cosas pudieron recuperarse y estabilizarse es algo bueno”, explica David Tawil, presidente de ProChain Capital, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

«Muestra poder real al token, el poder de permanencia a la clase de activos».

La moneda cayó un 1,4% el miércoles tras un anuncio de la Comisión de Bolsa y Valores de que retrasará una decisión sobre un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin.

Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research, dice que si el mercado de valores continúa avanzando, espera que el Bitcoin siga la misma tendencia.

A pesar de su reciente volatilidad, el Bitcoin todavía ha subido un 511% durante el año pasado.

La inflación y las políticas del banco central han sido sus principales impulsores durante los últimos 12 meses, según Quant Insight, una firma de investigación analítica con sede en Londres que estudia la relación entre activos y factores macro.

Si bien algunos cuestionan la idea de que el Bitcoin puede actuar como una cobertura de inflación, el argumento ha sido un principio clave para su tesis alcista y suena cierto para muchos fanáticos de las criptomonedas.

Los defensores se han valido de la narrativa de la impresión de dinero para promover la noción de que Bitcoin es una reserva de riqueza, una explicación que ha ganado fuerza en los últimos meses con economistas que esperan que aumenten las presiones sobre los precios.

“Sin lugar a dudas, lo que impulsa una gran parte del interés en Bitcoin ha sido solo la tremenda cantidad de dinero que se ha impreso y se imprimirá y realmente el pensamiento fundamental de que no se puede tener tanto dinero en el sistema y no que sea inflacionario”, resalta Chuck Cumello, presidente y director ejecutivo de Essex Financial Services, a Bloomberg.