Locura Dogecoin: el mercado augura un espaldarazo de Elon Musk este 8 de mayo de 2021

Lo que comenzó como un meme, poco a poco va ganándose la confianza de los inversores.

Tanto, que Dogecoin, que se dispara por encima de los dos dígitos, ya ocupa el cuarto lugar en el ranking del sector de criptomonedas.

El precio de Dogecoin, empujando sus máximos históricos desde poco más de 40 centavos por token, subió un 50% la semana pasada, lo que hace que los tokens de criptomoneda combinados basados en memes valgan alrededor de 50.000 millones de dólares, destaca Forbes.

En el mercado, además, corre otra teoría.

Elon Musk, CEO de Tesla, presenta este sábado, 9 de mayo de 2021, ‘Saturday Night Live’, el programa de humor de la cadena CBC.

Y los inversores creen que Musk lanzará un nuevo comentario ‘pro-Dogecoin’ que será un verdadero espaldrazo para la cotización.

«Definitivamente», dijo Musk a través de Twitter durante el fin de semana en respuesta a una sugerencia de que incorporara el meme de Shiba Inu doge en su aparición prevista en ‘Saturday Night Live’.

Throwing out some skit ideas for SNL. What should I do?

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2021