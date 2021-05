¿Mazazo a las criptomonedas?: Elon Musk y Tesla dicen ‘no’ al Bitcoin, pero nada del Dogecoin

El último tuit de Elon Musk ha caído como un jarro de agua fría en el Bitcoin y en el sector de las criptomonedas en general.

El CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA) anunciaba la noche de este 12 de mayo de 2021 que el fabricante suspende el uso del Bitcoin para comprar sus vehículos eléctricos debido a razones medioambientales.

Así, Musk echa marcha atrás en la propuesta inicial de la compañía de aceptar la cripto como medio de pago, ante las reiteradas protestas de defensores del medio ambiente y parte de la comunidad inversora.

El Bitcoin, la moneda digital más valiosa del mundo, caía más de 7% después del tuit y se cotizaba a 52.669 dólares. Esta mañana, los descensos alcanzan los 2 dígitos, y el Bitcoin intenta mantener los 51.000 dólares.

Todo ha cambiado desde que el pasado mes de febrero Tesla anunciaba que había comprado 1.500 millones en la criptomoneda y que pronto la aceptaría como pago por sus automóviles, que sacudió el sector con alzas del 20% en la moneda digital.

Elon Musk ha afirmado que tiene la intención de usar la criptomoneda para transacciones tan pronto como la minería sea más sostenible.

Hace 2 días, Musk lanzaba una encuesta en Twitter que revolucionaba las redes sociales y la cotización del Dogecoin. El magnate preguntaba a los usuarios si les gustaría que Tesla aceptara doge. Un 78% dijo que sí.

Do you want Tesla to accept Doge?

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021