Caen las criptomonedas: el Bitcoin en mínimos de febrero tras el último tuit de Elon Musk

El último tuit de Elon Musk, CEO de Tesla, ha vuelto a revolucionar el sector de criptomonedas.

En su mensaje, Musk ha aclarado que la compañía «no ha vendido ningún Bitcoin».

En un intercambio de mensajes de Twitter este domingo, 16 de mayo de 2021, por la tarde, Musk había insinuado que el fabricante de vehículos eléctricos vendió o podría vender el resto de sus tenencias de bitcoins, lo que hizo bajar el precio de la criptomoneda.

And you wonder why some people are mad? 🤔 pic.twitter.com/WDMvcptFsK

Bitcoin is down 20% since @ElonMusk started shitposting.

En estos momentos, el precio del Bitcoin cotiza por debajo de los 45.000 dólares y se mueve con caídas que rozan los 2 dígitos.

El resto de las principales cripto también cae y el Dogecoin ha perdido el cuarto lugar en el ranking de sector, colocándose de nuevo en quinta posición.

Musk ha sido un gran partidario de las criptomonedas, ayudando a subir los precios de las monedas digitales, incluido Bitcoin, varias veces durante el año pasado.

En una presentación de la SEC en febrero, Tesla reveló que compró 1.500 millones de dólares en bitcoins.

Más tarde, la compañía dijo que registró una ganancia neta de 101 millones por las ventas de bitcoin durante el trimestre, lo que ayudó a impulsar sus ganancias netas a un récord en el primer trimestre, recuerda CNBC.

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.

With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…

