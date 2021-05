Suben las criptomonedas, tras el espaldarazo de Elon Musk y sus tuits sobre Bitcoin y Dogecoin

Elon Musk vuelve a tuitear sobre criptomonedas.

En uno de ellos, comenta que ha hablado con los mineros de Bitcoin de América del Norte. Dice que “se han comprometido a publicar el uso renovable actual y planificado y a pedir a los mineros WW que lo hagan. Potencialmente prometedor”.

Recordamos que hace casi 2 semanas Musk lanzó la ‘bomba’ en Twitter de que Tesla había dejado de aceptar bitcoins para comprar sus vehículos debido a preocupaciones medioambientales.

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021