Criptomonedas: 2 indicadores del precio de Bitcoin sugieren que aún no ha tocado suelo

Los traders han estado tratando de cronometrar la tan anticipada reversión de tendencia desde que Bitcoin (BTC) comenzó su corrección del 48% a USD 30,000 el 12 de mayo de 2021.

El movimiento culminó con la liquidación de posiciones largas de futuros por valor de USD 12 mil millones y, hasta la fecha, la confianza de los traders sigue un poco golpeada.

La comunidad comenzó a buscar en todas partes señales de cambio de tendencia, incluidos patrones técnicos, datos de inflación del IPC de Estados Unidos y depósitos de Bitcoin en los exchanges.

Por ejemplo, algunos analistas afirmaron que un máximo más alto, seguido de un movimiento por encima de los USD 40,000, sería suficiente.

Necesitamos marcar un nuevo máximo más alto para confirmar un mínimo local.

Recuperamos los USD 40,000 y podemos comenzar a hablar de un movimiento sostenido de vuelta a los USD 50,000.

We need to make a new Higher High to confirm a local bottom.

Reclaim 40k and we can start talking about a sustained move back to 50k.#Bitcoin pic.twitter.com/myeWXIYWpp

— Inmortal (@inmortalcrypto) May 24, 2021