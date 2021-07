Una guía completa sobre Bitcoin para principiantes

Entonces, has escuchado a la gente hablar sobre Bitcoin. Tal vez viste una noticia en la televisión sobre Bitcoin y deseas obtener más información al respecto. Bueno, has venido al lugar correcto. Esta guía de Bitcoin te dirá todo lo que deseas saber sobre esta criptomoneda.

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es la criptomoneda más adoptada del mundo. Es una moneda virtual o digital que permite a las personas enviar dinero digital de forma directa y segura a través de Internet. La introducción de esta moneda siguió a la caída del mercado de la vivienda en enero de 2009.

Esta criptomoneda promete a sus usuarios tarifas bajas por transacciones en comparación con los métodos de pago tradicionales. También utiliza una autoridad descentralizada. Y eso es lo que la diferencia de las monedas emitidas por el gobierno. Los usuarios de Bitcoin no tienen monedas físicas. En cambio, tienen saldos en un libro mayor público. La gente usa billeteras criptográficas para almacenar bitcoins, y protegen sus billeteras con claves privadas.

¿Quién creó Bitcoin?

Satoshi Nakamoto creó Bitcoin. La gente atribuye este nombre a un equipo o persona seudónima como se describe en un documento técnico publicado en 2008. Según este documento, Bitcoin es un concepto simple. Es una forma de dinero digital que permite a los usuarios completar transacciones entre pares de forma segura a través de Internet.

A Nakamoto se le ocurrieron conceptos entrelazados. Estos son el libro mayor de Blockchain y la clave privada de Bitcoin. Cuando una persona tiene Bitcoin, lo controla a través de una clave privada. Una clave privada consta de letras y números aleatorios para desbloquear bóvedas virtuales con la compra. El libro mayor público virtual conocido como Blockchain rastrea cada clave privada.

¿Cómo funciona Bitcoin?

Cada Bitcoin existe como un archivo electrónico que se encuentra en una billetera digital. Una billetera digital tiene una aplicación a la que una persona puede acceder desde una computadora o un teléfono inteligente. Una persona puede transferir bitcoins o una parte de ellos hacia y desde una billetera criptográfica. Eso significa que envías Bitcoin a alguien de la misma manera que envías un correo electrónico.

El libro mayor público, o Blockchain, registra todas las transacciones de Bitcoin. De esa manera, los usuarios de Bitcoin pueden rastrear fácilmente el historial de Bitcoins. Como tal, una persona no puede gastar tokens que no le pertenecen, deshacer transacciones o hacer copias.

¿Cómo obtener Bitcoin?

Puedes obtener Bitcoin principalmente de tres formas.

Estas son:

Puedes usar un intercambio de criptomonedas o una plataforma de trading como Yuan Pay Group para comprar Bitcoin usando dinero fiduciario. Este sistema facilita la búsqueda de una persona que venda Bitcoin. También puedes ganar dinero operando con Bitcoin en la plataforma. Y puedes hacerlo sin tener la criptomoneda. Recibir pagos en Bitcoin: También puedes proporcionar servicios o vender artículos y recibir pagos en Bitcoin. Eso significa que debes abrir una cuenta de billetera digital para obtener una dirección de Bitcoin. Cuando la gente quiera enviar su Bitcoin, les das tu dirección o código QR para escanear y enviar su pago criptográfico.

También puedes proporcionar servicios o vender artículos y recibir pagos en Bitcoin. Eso significa que debes abrir una cuenta de billetera digital para obtener una dirección de Bitcoin. Cuando la gente quiera enviar su Bitcoin, les das tu dirección o código QR para escanear y enviar su pago criptográfico. Minar Bitcoin: La minería de Bitcoin fue inicialmente la única forma de obtener esta criptomoneda. Implica resolver problemas matemáticos complejos o ecuaciones para verificar las transacciones de Bitcoin. La red Bitcoin recompensa a los mineros con tokens por cada transacción criptográfica que validan.

¿Qué tan seguro es Bitcoin?

La red de Bitcoin registra todas las transacciones en un libro público. Eso significa que los bitcoins son difíciles de copiar o incluso crear monedas falsas. Además, no puedes enviar monedas que no sean de tu propiedad. Eso sí, puedes eliminar tus tokens, perderlos o incluso perder tu billetera. Las personas también han perdido bitcoins en intercambios de criptomonedas o sitios que les permiten comprar y almacenar la criptomoneda. Sin embargo, ningún pirata informático ha logrado infiltrarse en la red Bitcoin. Pero esto no hace que sea imposible piratear. El valor de Bitcoin también ha estado fluctuando desde 2009. Sin embargo, algunas personas han obtenido buenos rendimientos de sus inversiones en Bitcoin.