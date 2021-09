Papel que juegan los bots en el trading de Bitcoin

Las criptomonedas como Bitcoin son famosas por su volatilidad. La mayoría de las personas saben que los precios de Bitcoin pueden fluctuar dramáticamente en cuestión de minutos, además, los inversionistas pueden hacer trading con Bitcoin desde cualquier lugar del mundo, siempre que los inversionistas tengan dinero, podrán hacer trading con Bitcoin en cualquier momento, sin embargo, estos factores limitan la efectividad humana en el trading de criptomonedas.

Por ejemplo, un inversionista Bitcoin no puede reaccionar rápidamente a los cambios de precio del Bitcoin. Por consecuencia, no lograrán operaciones optimas a pesar su disponibilidad teórica. La lentitud de los intercambios y los tiempos de transacción pueden empeorar más este problema. Puede ser que los inversionistas no tengan el tiempo suficiente para dedicarle a los mercados de criptomonedas, esto puede dificultarles alcanzar la mejor operación de trading de todos los tiempos. Básicamente, hacer trading con Bitcoin u otra criptomoneda sin un robot significa vigilar sus intercambios en todo el mundo a toda hora.

Afortunadamente, los inversionistas tienen la solución a estos problemas, por ejemplo, los inversionistas pueden usar bots como una ventaja inmediata, Los bots son herramientas automatizadas para realizar operaciones de trading y ejecutar transacciones en nombre de los inversionistas humanos, pero Bitcoin Champion es un robot de trading que usa algunas tecnologías mientras analiza algoritmos para facilitar el trading automatizado de criptomonedas.

Aunque los bots siguen siendo polémicos en el mercado de criptomonedas, ayudan a los inversionistas a analizar el mercado para hacer operaciones de trading de forma más eficiente.

Por qué los traders de Bitcoin usan bots

La mayoría de los traders de criptomonedas usan bots para tomar decisiones fundamentadas y responder rápidamente durante el proceso de trading. Estas son las razones principales para usar bots cuando hace trading con Bitcoin.

Los bots les permiten a los traders tomar ventajas del trading de criptomonedas analizando la información del mercado en su nombre.

Los bots les permiten a los traders a las tendencias del mercado más rápido.

Mientras los inversionistas no tienen el tiempo suficiente para dedicarle al análisis de los mercados, los bots si lo pueden hacer a toda hora.

Los bots pueden aprovechar las variaciones de los precios de Bitcoin entre los intercambios de criptomonedas, algo que los humanos no pueden hacer.

Tipos de bots para trading de criptomonedas

Los traders tienen muchos bots de criptomonedas de los cuales pueden escoger para usar. Un tipo popular de esta herramienta de trading es el bot de arbitraje. Un bot de arbitraje es una herramienta que examina los precios de las criptomonedas a través de diferentes intercambios antes de hacer operaciones para que un inversionista obtenga ganancias con las diferencias.

Dado a que los precios de las criptomonedas como Bitcoin varían de un intercambio a otro, este bot puede superar rápidamente a estas plataformas, especialmente si ellas retardan el proceso de actualización.

Otro tipo de bot usa los datos del historial de los precios de Bitcoin para probar una serie de estrategias. Básicamente, estos bots le dan al trader una ventaja. Algunos bots también pueden ejecutar operaciones de trading con señales específicas como el volumen de trading y los precios.

Cómo funcionan los bots de hacer trading con criptomonedas

Algunos bots son gratis y todo lo que un trader tiene que hacer es suscribirse a sus programas para que los ayuden en el trading de criptomonedas, sin embargo, algunos bots les cobran algunas tarifas a los usuarios. Algunas de estas herramientas son bastantes costosas para algunos traders. Por esta razón, un trader de criptomonedas debe buscar bots o un bot que lo ayude y le ahorre dinero. Después de escoger las herramientas para usar, el trader puede descargar un código desde el sitio del desarrollador. Todo bot viene acompañado con requisitos únicos, como hardware y software.

Los bots de hacer trading con criptomonedas son útiles a pesar de ser un tema de discusión. Algunas personas los consideran legales, mientras otras no están seguras si deben ser permitidos en el trading de Bitcoin, pero para maximizar los efectos de un bot de trading de criptomonedas, aprenda a usarlo, por ejemplo, un inversionista sebe configurar sus cuentas de forma adecuada en todos los intercambios de criptomonedas que use.

Adicionalmente, un inversionista debería tener activos de criptomonedas en sus cuentas. En la mayoría de los casos los inversionistas deberían decidir cuándo comprar o vender bitcoins, porque usar un bot de trading de criptomonedas no es la respuesta para hacerse rico rápidamente.