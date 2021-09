¿Es posible obtener bitcoins gratis?

En este nuevo mundo de las criptomonedas el bitcoin destaca por ser la de mayor valor y rendimiento. En internet abundan las ofertas para conseguir bitcoins sin hacer ningún tipo de trabajo formal, pero siempre hay que estar atento no vaya a ser que se trate de alguna acción malintencionada. En ese sentido, una forma real y que se ha popularizado bastante en los últimos tiempos, es la distribución de bitcoins en eventos empresariales. Esto lo hacen con la idea de dar a conocer una plataforma o página web, y fomentar el uso de la criptomoneda en sus sistemas. Por ello, es recomendable observar el movimiento en las redes sociales y prestar atención cuando una nueva empresa inicie operaciones, ya que muy posiblemente estarán buscando nuevos usuarios, por lo que toca aprovechar para hacerse de las pocas o muchas partes de bitcoin que otorguen. Cabe mencionar que es imposible regalar bitcoins completos por su alto valor, ya que cada uno supera los miles de dólares. Solo hay que imaginarse una repartición de bitcoins enteros para tener una idea de la cantidad de dinero que se regalaría.

¿Qué tareas de promoción se pueden a hacer a cambio de bitcoins?

No todo es esperar a ver publicaciones en redes sociales, reaccionar y ya. También hay que compartir el contenido de acuerdo a las pautas indicadas, las cuales pueden consistir en agregar un hashtag (#) con una frase específica. O quizás grabar un pequeño video donde se hable de las bondades de la plataforma. Como si fuera un acuerdo publicitario, se realiza la publicidad y a cambio se recibe una recompensa; es muy sencillo. Aparte de la promoción existen otros tipos de actividades que benefician tanto a las empresas como a los usuarios. Lo recomendable es Bitcoin Champion app para recibir notificaciones con lo último en cuanto a actividades, eventos, celebraciones, etc. y disfrutar de la plataforma.

Otras actividades

Una posibilidad es a través de los programas de afiliados. Consisten en enviar un link a un amigo, y en lo que él se registre, el que envió el link recibe una comisión. También se acostumbra a hacer con la venta de productos; cuando alguien compra un artículo a través de un enlace asociado a un tercero, esa persona obtiene una recompensa. Casi que no hay que hacer ningún esfuerzo para conseguir ganancias, solo posicionar bien los enlaces en sitios donde llegue bastante gente y ligar que compren mucho o se registren, dependiendo del caso. Actualmente existen ciertas regulaciones que obligan a indicar cuando es un link afiliado y cuando no, pero todo está sujeto al país donde se viva. En todo caso, ya es parte del sentido común de los usuarios de internet, saber que un link promocionado por un tercero suele ser uno afiliado. Dejando a un lado esta dinámica, es factible descargar juegos que permiten acumular bitcoins para luego retirarlos a través de la página web señalada en la app. Por ejemplo, se pueden responder preguntas sobre temas de cultura general y así ir ganando puntos por cada respuesta correcta, que después se pueden cambiar por bitcoins. Al igual que pasa con la difusión de contenido mencionada anteriormente, si se recomienda el juego se reciben más bitcoins. A su vez, están los ya conocidos juegos que asisten a las computadoras con tareas de reconocimiento facial o de formas comunes de las calles, como señalizaciones, etc. Por más avances que se hayan hecho en materia tecnológica, aún se necesita el apoyo de personas para pulir estos sistemas. En ese sentido, se crean apps que brindan beneficios económicos a todo el que esté dispuesto a servir de apoyo.