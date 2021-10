Cosas esenciales que tiene que saber antes de tener bitcoins

La mayoría de las personas conocen que Bitcoin es la moneda digital más valiosa, esto es real porque el valor de Bitcoin es el más alto entre todas las criptomonedas. También es la moneda digital que más se usa a nivel mundial. La gente usa esta moneda virtual por todo el mundo para realizar transacciones dentro y fuera de sus países, además, la gente está invirtiendo en propiedades o en bienes raíces usando Bitcoin. De forma adicional, la gente paga servicios y bienes usando esta moneda digital en particular.

Pero no todas las naciones aceptan o ven a Bitcoin como un activo digital. En algunos países, los ciudadanos no pueden usar Bitcoin para comprar bienes de lujo, esto porque no lo ven como moneda de curso legal. Por otro lado, algunos gobiernos, grandes comerciantes y bancos aceptan Bitcoin, sin embargo, las grandes ventajas de esta criptomoneda y su uso impulsan a más países a adoptar este medio de intercambio.

Si usted elige usar Bitcoin dentro de las fronteras de su país o realizar transacciones internacionales, antes aprenda unas cosas en específico. De esta forma, puede usar esta criptomoneda de forma segura y conseguir sus objetivos. Aquí le mostramos las cosas que tiene que saber antes de obtener bitcoins.

Razón para comprar Bitcoin

Se debe preguntar antes ¿Por qué está teniendo bitcoins? La gente tiene diferentes razones para tener esta moneda virtual, por ejemplo, puede que quiera realizar una transacción internacional, y Bitcoin es el método más económico y seguro para usar. Quizás quiera comenzar a aceptar pagos en su empresa. Cuando conozca su razón para tener Bitcoin, puede determinar la cantidad a comprar para conseguir su objetivo.

Dónde y cómo comprar Bitcoin

Una vez que sepa sus razones para conseguir bitcoins, investigue dónde y cómo adquirirlo. Plataformas en internet como BitIQ permite a las personas comprar bitcoins usando dinero fiduciario. Estos intercambios de Bitcoin proporcionan la forma más fácil y segura de obtener bitcoins, sin embargo, conseguirá muchos intercambios de criptomonedas en internet donde puede comprar bitcoins, es por esto que debe conseguir la plataforma más confiable y de buena reputación para garantizar su seguridad.

Obtener una billetera Bitcoin

Antes de conseguir su primer Bitcoin, consiga una billetera de criptomonedas segura, ahí es donde almacenará los bitcoins que compre a través de los intercambios de criptomonedas. Es mejor que elija una billetera Bitcoin con las medidas de seguridad adecuadas para alejar a los estafadores y a los piratas informáticos. Tendrá muchas billeteras Bitcoin de donde elegir, estas incluyen las billeteras para móviles, equipos de escritorio, de hardware y de software. Tome su tiempo para conocer sobre las ventajas y desventajas de cada billetera Bitcoin para tomar una decisión fundamentada. Una billetera Bitcoin le permitirá enviar, recibir y guardar bitcoins.

Trading Bitcoin

Habrá escuchado a muchas personas hablar sobre el trading de Bitcoin como una manera de ganar dinero usando esta criptomoneda, sin embargo, elija una plataforma de buena reputación para comenzar a hacer trading con esta moneda virtual de forma segura. También, adquiera bitcoins a precios bajos y vándalos cuando su valor aumente, de esta forma podrá tener ganancias de la diferencia de los costos. Es mejor, estudiar el mercado para comprender los factores que pueden influir en el precio de esta criptomoneda. Aprenda a hacer predicciones y análisis correctos antes de hacer trading con Bitcoin.

Usando Bitcoin

Antes de adquirir bitcoins, sepa donde gastará sus fondos. La mayoría de los traders de Bitcoin y los inversionistas usan esta criptomoneda de la misma manera que usan el dinero fiduciario, porque pueden usar Bitcoin para pagar servicios y bienes en diferentes tiendas, además, esta moneda digital les permite a las personas realizar transacciones a nivel local e internacional. Básicamente, puede comprar artículos lujosos, joyería o invertir en propiedades usando bitcoins.

Conclusiones

Antes de obtener bitcoins, tome su tiempo para aprender acerca de ellos. De esta forma podrá comprender cómo y dónde adquirir o gastar sus bitcoins, también, este conocimiento le ayudará a tomar decisiones más fundamentadas.