Fiebre de criptomonedas: Kraken hace una propuesta ‘loca’ para admitir Shiba Inu

Kraken, el sitio de intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco, podría incluir Shiba Inu este 2 de noviembre.

La compañía lo dio a conocer al público a través de su cuenta de Twitter (NYSE:TWTR).

El sitio de intercambio ha anunciado la cotización de una manera bastante excéntrica.

Como se ve en el tuit, en lugar de hacer un anuncio formal, Brian Hoffman, jefe de Producto de Kraken, desafió a los fans de Shiba a que dieran a “me gusta” 2.000 veces.

🐶♥️🐶♥️🐶♥️🐶♥️🐶@brianchoffman said if we get 2,000 likes we will list $SHIB tomorrow – but he doesn’t think we can do it.#SHIBArmy where you at?

👇 👇 👇

💬 🔁 ♥️

— Kraken Exchange (@krakenfx) November 1, 2021