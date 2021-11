Criptomonedas: el CurveFinance (CRV) podría experimentar una subida de casi el 800 %

No se fíe, porque en este mundillo de las criptomonedas hay mucho caradura y bastantes listillos, pero lea con atención, por si acaso.

La cuenta especializada en criptodivisas Credible Crypto ha nombrado un activo infravalorado que tiene el potencial de crecer hasta diez veces, según sus estimaciones.

El usuario, que cuenta con casi 270.000 seguidores, estima que la multiplicación por diez en las cotizaciones de la criptodivisa CurveFinance (CRV) «no solo es posible sino probable».

A 10x on $CRV from here is not only possible but probable. It’s a conservative estimate for the leading DeFi protocol in the space with 20B in TVL, 90+% supply locked for nearly 4 years, and a technical breakout of a 9 month accumulation structure. $40+ $CRV by end of cycle. https://t.co/FsWAweZdkc

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) November 21, 2021