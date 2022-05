¿El apalancamiento podría ser riesgoso a la hora de hacer trading?

Empecemos por lo que puede sonar algo común para todos nosotros y que muchos podrían creer saber de él, pero que en realidad no y este es el apalancamiento en la hora de hacer trading, el apalancamiento en el trading simplemente se basa en que si desean comerciar por ejemplo $20,000 en sus acciones, solo necesita un pequeño porcentaje de la cantidad con la cual desea usted realizar esta acción. En teoría el apalancamiento es realizar las acciones a crédito colocando en esta un pequeño monto de dinero, para que después se pueda tomar prestado una cantidad más considerable de dinero.

Muchos de los traders como por ejemplo los que se basan en la compra y detención, hay quienes se van por la criptomoneda e incluso, se puede decir que los traders considerados como profesionales usualmente saben comerciar con apalancamiento. Para los traders novatos que no están familiarizados con el apalancamiento, es mejor confiar en corredores regulados con un historial seguro. Aquí puede encontrar la lista de las mejores plataformas para trading en 2022.

Se debe de estar muy atento a los avisos que se dan acerca del apalancamiento en el trading

Esto es algo muy importante ya que como en todo hay riesgos, muchos traders no comerciantes, creen que el trading con apalancamiento es riesgoso y lo ven simplemente como una forma de perder inversiones de una manera más fácil y de igual forma una manera rápida, estos famosos “avisos” le reiteran a usted que al realizar sus acciones con apalancamiento, puede llevar un alto grado de riesgo para su capital (el dinero con el cual usted va invertir), hay posibilidad de que usted pierda la acción con la cual inicio y con esto a usted solo debe comprar con dinero que usted puede permitirse llegar a perder, si llegase a pasar algo.

Muchos avisos como estos hacen que simplemente a la gente no le extrañe que el apalancamiento sea de alguna u otra manera peligroso o una estafa para el que desee trabajar con él en sus acciones, sin embargo mucho de estos avisos pueden ser incluso engañosos o falsos. Recuerde que para el trading todas sus claves y el éxito en él se basan en el indagar, estudiar y aprender de todos y cada uno de los temas que se relacionen con él, para no caer rotundamente en algo que no es del todo cierto y que en algún momento de nuestras vidas podría ser bastante beneficioso para nosotros y con el sacar el mejor provecho de él.

El apalancamiento si es y se puede llevar de una forma legal

Muchas personas las cuales no están informadas en absoluto sobre el tema de apalancamiento creen que este no es del todo o no legal, este si lo es claro, (siempre y cuando se realice con una entidad financiera de confianza), la realidad es que muchos de los traders profesionales realizan sus acciones como se mencionaba anteriormente, utilizando el apalancamiento, ya que este da un uso eficiente de su capital y es una gran ayuda para muchos, hay bastantes ventajas al utilizar el trading con apalancamiento y la realidad es que no hay muchas desventajas con el sabiéndolo realizar de la mejor manera(informándose y sabiendo mucho sobre el).

El realizar acciones con apalancamiento les permite a los traders trabajar en mercados que de otro modo no estarían disponibles y les permite trabajar con más contratos también en estas se puede ver (divisas, acciones, lotes con materias primas, etc.) de los que de otro modo podrían pagar, el trabajar y realizar acciones con apalancamiento no incrementa el riesgo de una operación, de hecho en esta se ve el mismo riesgo que si se llegara usar dinero.

El peligro de operar con apalancamiento puede llegar a ser el mismo que al usar dinero

El realizar acciones con apalancamiento en un uso eficaz del capital de negociación que no es más peligroso que el trading con efectivo y la verdad puede disminuir el peligro que se puede llegar a tener, por esta razón los traders profesionales realizan acciones usando apalancamiento para cada operación que hacen. Si aún está realizando acciones en las cuales usa una cuenta con dinero, lo mejor sería, cambiar su cuenta o crear una nueva cuenta de apalancamiento y así poder comenzar a usar el apalancamiento para ayudar así en su proceso de trading.