Todo sobre el funcionamiento del Yuan digital

La moneda digital descentralizada e-CNY es la respuesta de China al desafío digital y parece probable que se afiance rápidamente cuando se lance en 2022. Los investigadores en Deutsche Bank exploran esta moneda digital con profundidad y abordan algunas preguntas al respecto.

¿Qué es exactamente e-CNY?

El Yuan digital es la moneda digital centralizada como el efectivo. Es el método de pago directo que se utiliza en China. En los meses anteriores el banco central de China, los institutos involucrados en las operaciones institucionales y el PBOC (Banco Popular de China) han llevado a cabo los programas a gran escala en las diferentes ciudades del país.

¿Cuáles son las razones detrás de la introducción de e-CNY?

El Deutsche Bank cumple dos objetivos al presentar los servidores e-CNY. Por lo tanto, esta investigación incluye objetivos tanto a largo como a corto plazo. En primer lugar, analicemos el objetivo a largo plazo: el objetivo a largo plazo del PBOC es competir con otras monedas digitales como las monedas digitales de los bancos centrales de los otros países (CBDC) y los bitcoins, para eso van a crear una moneda digital.

Al presentar la nueva moneda digital, el PBOC también ha tenido en cuenta que el renminbi aún domina el mercado. Por lo tanto, el segundo objetivo del PBOC es proporcionar un método de pago digital a China como el efectivo, lo que ayudaría a remodelar el sistema de pago de China. Los métodos de transacción incluyen las siguientes funciones: será accesible para todos los ciudadanos del país, será de forma anónima, ayudará a facilitar las transacciones entre los proveedores y son de bajo costo.

El funcionamiento del e-CNY

El PBOC apoya firmemente la implementación del e-CNY y los sistemas de pago están a cargo principalmente de su implementación. Brinda mayor privacidad y mejora la seguridad de la información al tiempo que retiene los datos adecuados para rastrear comportamientos delictivos como el fraude y el lavado de dinero. Sin embargo, el Banco Popular de China decidió clasificar al e-CNY simplemente como reservas de divisas, denominadas M0 en la jerga del sistema bancario. Hay varias ramificaciones para identificar e-CNY a M0 en lugar de M1 y M2.

Inicialmente, el e-CNY se convertirá en responsabilidad del Banco Popular de China porque M0 denota la responsabilidad real del Banco Popular de China, mientras que M1 o M2 denota las deudas de instituciones financieras específicas dentro del sistema financiero de China. Como resultado de tal concepto, el e-CNY estaría completamente en peligro. Además, los activos digitales que contengan e-CNY seguirán sin tratarse como depósitos directos. Por lo tanto, para proporcionar una cuenta en e-CNY a China, las iniciativas de prueba del PBOC hasta el momento requieren una información de contacto. Finalmente, no se pagan impuestos por e-CNY. Como resultado, M1 y M2 (instituciones financieras) pueden realizar inversiones, mientras que M0 no. Aunque la mayoría de las monedas virtuales, como ciertas monedas digitales de los bancos centrales que se están considerando, no han tomado en cuenta la posibilidad de costos de interés. En definitiva, las instituciones pueden cambiar e-CNY hacia activos financieros y viceversa. Su concepto M0 bajo el e-CNY parece suficiente para frenar la descentralización financiera, un factor esencial. El Banco Popular de China presumiblemente está imaginando que la pequeña cantidad de e-CNY que ingresa a la existencia sustituirá a la moneda, pero no a las cuentas de depósito, clasificando todo como M0 o prohibiendo los gastos de interés.

La estructura del e-CNY

El e-CNY utiliza una estructura de dos niveles. El sistema del PBOC consta de más de dos capas. El Banco Popular de China es la autoridad de más alto nivel que juega un papel más importante. Cada cliente debe visitar un establecimiento de nivel 2 y establecer un saldo de e-CNY. Las seis principales instituciones financieras gubernamentales y numerosas instituciones de internet han sido clasificadas como organizaciones de Nivel 2. El Banco Popular de China delegó una responsabilidad significativa a las organizaciones de segundo nivel bajo este marco. Las organizaciones de segundo nivel también brindarán calidad de servicio, conservarán la información personal de los clientes y realizarán responsabilidades de verificación, también invertirán en sistemas de e-CNY para consumidores. Será costoso para las organizaciones de segundo nivel, y también es apreciado porque les permite ingresar a la carrera de las transacciones, las corporaciones en línea actualmente controlan eso.

¿Cuáles son las implementaciones que ocurrirán con el lanzamiento de e-CNY?

Sin duda, el e-CNY se lanzaría justo después de los Juegos Olímpicos de 2022, aunque no antes. La implementación de programas anteriores de e-CNY ya ha sido bastante sofisticada. Sin embargo, se espera que muchos bancos nacionales consideren que la evidencia de la practicidad es insuficiente para prevenir e incluso un síntoma del aumento de la competitividad, lo que lleva a los países a intensificar los intentos existentes de construir sus monedas virtuales.