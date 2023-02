Cómo saber si un broker es falso

Hace ya tiempo que las inversiones en bolsa ya no son solo cosa de yuppies trajeados al más puro estilo Wall Street, a día de hoy cualquiera con conocimiento y unos ahorros puede entrar a competir en el mundo de las inversiones.

Las plataformas especializadas como Brokersrecomendados.com ponen esa herramienta al alcance de todo el mundo, pero como siempre que algo se populariza, aparece quien está dispuesto a aprovecharse de ello. Hay numerosos estafadores haciéndose pasar por brokers en Internet, por lo que es necesario tener claro como saber si un broker es falso.

Estos son los puntos clave a revisar si no estás seguro de la fiabilidad de un bróker:

La web y su dominio

No hace falta ser un experto informático para distinguir una web profesional y fiable de otras de aspecto menos formal. En cualquier caso, existen estafadores que ponen especial cuidado en el diseño de su cebo, pero hay información importante que solo las empresas reguladas muestran: se trata de los textos legales, la información detallada acerca de sus regulaciones y comisiones y toda la información importante de la empresa.

Si estás ante una web con una extensión poco convencional o que parece resistirse a mencionar abiertamente el nombre de la empresa a la que pertenece, desconfía.

Entidad reguladora

Hay distintas grandes entidades que regulan los brokers en función del país en el que operan. Todas ellas proporcionan un número de registro, que los brokers regulados siempre muestran sin rodeos en su web. Si no puedes encontrarlo, solicítalo directamente a la empresa y comprueba la veracidad de los datos.

Notas de riesgo visibles

Las notas de riesgo deben estar visibles para poder cumplir con las regulaciones establecidas. Si el bróker no las muestra con claridad en su web, puedes estar o bien ante una estada, o ante un operador que no sigue las regulaciones como debe. En cualquiera de los dos casos, probablemente no quieras verte involucrado.

Información de registro

Al registrar tus datos en un bróker, los más seguros verificarán tu identidad antes de permitirte empezar a trabajar con ellos. Esto lo hacen mediante el documento de identidad y algún recibo de servicio en que aparezca este y su dirección, pero nunca mediante datos bancarios o números de tarjetas de crédito antes de darte acceso. Si te piden esto demasiado pronto, es una alarma importante.

Cuenta demo

La cuenta demo permite probar la plataforma con dinero ficticio y en simulaciones antes de entrar a operar de verdad. Los brokers de confianza ofrecen a menudo esta opción para que sus usuarios aprendan a manejar la plataforma y comprueben si serían capaces de ganar dinero sin precipitarse.

Investiga en las redes

Actualmente y por suerte, realizar una investigación en Internet suele ser tan sencillo como poner un nombre de empresa o una dirección web en Google y comprobar qué se dice de ella al respecto. Si los reguladores de brokers advierten contra determinadas supuestas empresas, o hay usuarios que alertan de haber sufrido estafas o haber visto cosas sospechosas, lee con atención: quejas aisladas pueden venir de usuarios concretos indignados, pero en gran número son señal de alarma.