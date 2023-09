Cómo los NFT podrían cambiar las redes sociales

Las redes sociales han florecido. Es probable que usted esté registrado en varias plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Las redes sociales son populares porque han derribado las barreras de la comunicación, lo que hace que sea fácil y cómodo comunicarse con audiencias más amplias. No importa si usted es un usuario individual o una empresa.

Pero recientemente, las redes sociales han sido objeto de crecientes críticas por varias razones, las empresas de redes sociales han explotado a los usuarios de manera injusta. Por ejemplo, no controla cuánto dinero gana Twitter o Meta con su contenido de redes sociales o compromisos en sus plataformas. Las plataformas de redes sociales también se han convertido en sitios de contenido de baja calidad y de contenido sexual indeseable.

Antes de cerrar sus cuentas de redes sociales, existe una nueva tecnología que promete solucionar el problema actual y brindar más oportunidades en las redes sociales. Estos son los tokens no fungibles o NFT. Los NFT son tokens digitales basados en blockchain que brindan a los usuarios un control total sobre su contenido, aplican un control descentralizado y permiten la monetización.

Este artículo explora las diversas formas en que los NFT podrían influir en las redes sociales.

Propiedad

Los NFT cambiarán el control centralizado actual y la propiedad de las redes sociales. Si bien es posible que no lo haya pensado, su cuenta de redes sociales no le pertenece. Su compañía de redes sociales puede decidir cerrarla o suspenderla en cualquier momento y sin una razón adecuada. Esto muestra claramente que no tienes propiedad ni control.

Con los NFT, a través de su tecnología blockchain, esto cambiará. Blockchain proporciona un control descentralizado. De esta manera, en lugar de que una empresa de redes sociales sea dueña y controle la red, todos compartirán el poder. Entonces, antes de que Twitter decida cerrar su cuenta, deberá obtener la aprobación de la mayoría de los usuarios en la red blockchain.

Beneficios

Los NFT también cambiarán la forma en que se comparten las ganancias en las redes sociales. Hoy, con su propiedad y control sobre sus plataformas de redes sociales, las empresas de redes sociales usan su contenido como lo desean sin compensarlo adecuadamente. Con los NFT, su publicación en las redes sociales le pertenecerá a usted. Por lo tanto, la empresa no puede utilizarlo sin su consentimiento.

Además, los NFT brindan espacio para la tokenización. Puede tokenizar su contenido de redes sociales y ganar dinero con él. Por ejemplo, puede tokenizar una publicación y venderla en el mercado NFT. Lo que brinda una nueva oportunidad para obtener ganancias de las redes sociales sobre las que tiene control total.

Calidad del contenido

Los NFT también conducirán a contenido de mejor calidad en las redes sociales. Hoy en día, puedes publicar lo que quieras en las redes sociales, y dado que las empresas de redes sociales están interesadas en obtener ganancias, están poco comprometidas con garantizar que solo se permita contenido de calidad. El contenido sexual y otros contenidos inapropiados están inundando las redes sociales hoy en día.

Los NFT se asegurarán de que solo se permita contenido de calidad, gracias al poder de blockchain, donde todos en la red deben verificar la publicación. Si el contenido es inapropiado, los usuarios pueden decidir no aprobarlo y no lo mostrarán en las redes sociales.

Conclusión

Los NFT aplican la tecnología blockchain, que es el origen del impacto en las redes sociales. Al vincular las redes sociales y la blockchain, los NFT reemplazarán la gobernanza centralizada con un control descentralizado. De esta manera, cambiará el poder de unas pocas empresas de redes sociales a todos los que usan las redes sociales. Además, los NFT proporcionarán nuevas vías para ganar dinero a través de la monetización del contenido de las redes sociales.