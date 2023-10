¿Qué es un CFD y cómo puede beneficiar a mi cartera de inversiones?

Los CFD o Contratos por Diferencia son productos financieros derivados que están ganando popularidad entre inversores minoristas. Permiten especular sobre los movimientos de precios de diferentes activo subyacentes, sin necesidad de comprar o vender estos directamente.

Este artículo explicará en detalle qué son los CFD, sus ventajas como instrumento de inversión y diversificación, estrategias para operar con ellos, y cómo gestionar adecuadamente los riesgos de una cartera haciendo uso de los mismos. El objetivo es entender por qué los CFD pueden ser interesantes complementos para una cartera de inversión tradicional.

Qué es un CFD?

Un CFD es básicamente un contrato entre dos partes – el inversor y un bróker o intermediario financiero. La operación consiste en intercambiar la diferencia entre el precio de compra y de venta de un activo subyacente.

Por ejemplo, si compras un CFD sobre una acción a $100, y la acción sube a $110, ganas $10 por cada CFD que hayas comprado. Al no operar con la acción directamente, no eres propietario del activo, solo especulas sobre su cotización.

Los CFDs se negocian con apalancamiento, lo que significa que solo necesitas aportar un porcentaje del valor total del activo como garantía o margen. Esto maximiza tu exposición permitiéndote abrir posiciones mayoristas con poco capital.

Los CFDs permiten operar tanto al alza como a la baja, pudiendo venderlos en corto si esperas que el precio del activo caiga. Se pueden usar para operar con una gran variedad de activos financieros como acciones, índices, materias primas, divisas, y criptomonedas.

Ventajas de los CFD

Los CFDs ofrecen algunas ventajas interesantes respecto a otros productos apalancados como los futuros y opciones:

Mayor flexibilidad para abrir y cerrar posiciones. Pueden usarse para hacer ‘day trading’ sin las limitaciones que los brokers suelen imponer cuando se desempeña esta actividad con los activos subyacentes de forma directa.

No tienen fecha de expiración como las opciones. La posición asumida puede mantenerse abierta por cuanto tiempo el operador lo desee.

La gama de activos disponibles a través de CFDs suele ser bastante amplia. Esto incrementa la versatilidad del portafolio. Algunos activos subyacentes disponibles incluyen acciones individuales globales, índices, materias primas, divisas, y otros.

Permiten inversiones con poco capital gracias al apalancamiento. Esto permite a los operadores incrementar sus beneficios si el resultado de su transacción resulta ser positivo.

Pueden ser usados como instrumentos de gestión de riesgo para carteras tradicionales si se espera una caída del mercado o del valor de ciertos activos.

Los CFDs permiten la especulación a corto plazo ante eventos puntuales como lanzamientos de productos, datos macro, o eventos ‘cisne negro’ como pandemias y catástrofes naturales.

En definitiva, los CFD son ideales para implementar estrategias especulativas y aprovechar oportunidades en el corto plazo, maximizando los beneficios aún si el capital es relativamente limitado.

Estrategias de inversión con CFD

Existen múltiples estrategias para sacar partido a las oportunidades de los mercados operando con CFD:

Análisis técnico: El análisis de tendencias, soportes, resistencias, y figuras gráficas pueden ayudar a prever posibles futuros movimientos del precio de los instrumentos subyacentes. Rotación sectorial: Es posible usar los CFDs para invertir en distintos sectores de la industria según evolucionen los ciclos económicos y surjan oportunidades. Por ejemplo, aumentar exposición a materias primas en épocas de inflación o invertir en el sector tecnológico debido a la creciente popularidad de la inteligencia artificial. Trading de noticias: Se pueden abrir posiciones justo antes de un evento relevante y cerrarlas después de la volatilidad que viene una vez la noticia ha salido a la luz. Este tipo de operación suele darse cuando se espera la publicación de datos macroeconómicos, beneficios trimestrales, y otros eventos corporativos. Cobertura de cartera: Pueden venderse CFDs de índices o activos de la cartera en corto de existir un fuerte riesgo de corrección de mercado. Esto limita las pérdidas en la cartera tradicional. Day trading: La especulación intradía aprovecha pequeñas fluctuaciones de precio y opera en base a soportes y resistencias a través de los CFDs gracias a sus bajos costos de transacción y apalancamiento disponible.

El activo subyacente de preferencia generalmente definirá la estrategia adoptada por el operador. En índices y divisas, el análisis fundamental macroeconómico es crucial para prever futuros movimientos del mercado. En acciones individuales y criptomonedas, el análisis técnico y noticias específicas de las compañías y activos suelen ser los factores de mayor influencia sobre el precio.

¿Cómo usar los CFDs para gestionar los riesgos de la cartera?

Aunque los CFDs sean una herramienta poderosa, hay que gestionar adecuadamente los riesgos. Estas son algunas recomendaciones para quienes apenas comienzan a operar con este tipo de derivado financiero.

No invertir más de 2% al 5% del capital disponible por operación.

Utilizar siempre órdenes stop-loss para limitar pérdidas.

Vigilar que el apalancamiento no supere los límites establecidos por el bróker, el cual suele ser de 1:30 o 1:50 dependiendo del activo.

Diversificar las inversiones y operaciones entre varios activos y mercados distintos para reducir la correlación entre las misma.

Operar solo con brokers regulados y que gocen de buena reputación.

No dejar posiciones abiertas en el medio/largo plazo dado que los costos de mantenerlas pueden reducir las ganancias de forma significativa.

Una correcta gestión de riesgos es crucial al operar con CFDs. El apalancamiento puede ampliar las ganancias pero también las pérdidas, por lo que la prudencia es clave.

Para cerrar

En conclusión, los CFDs son productos que bien utilizados pueden complementar una cartera de inversiones tradicional, aportando flexibilidad y oportunidades de beneficiarse en distintos entornos de mercado.

Estos instrumentos permiten implementar estrategias especulativas y sacar partido a movimientos en los precios de múltiples activos en el corto plazo. Las ganancias de estas operaciones pueden expandirse gracias al apalancamiento.

No obstante, operar con CFDs demanda de una gestión prudente del riesgo. No son recomendables para inversiones a largo plazo y no deben suponer un porcentaje mayoritario de la cartera. Sin embargo, usados de forma balanceada, pueden aportar beneficios interesantes a la misma.