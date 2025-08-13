Regulado por el Reino Unido y operando en total cumplimiento con las normas regulatorias internacionales, XRP inicia una nueva etapa de crecimiento tras una de las victorias legales más significativas de su historia. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha puesto fin oficialmente a su prolongada demanda contra Ripple Labs, con un fallo de un tribunal federal que establece que las ventas de XRP en bolsas públicas no se consideran transacciones de valores. Esta decisión histórica elimina años de incertidumbre regulatoria, impulsando instantáneamente la confianza del mercado y acelerando la adopción institucional.

Ya reconocido por su rápida velocidad de transacción y sus bajos costos de liquidación, XRP está despertando un renovado interés por parte de bancos, procesadores de pagos y corporaciones multinacionales como activo predilecto para transacciones transfronterizas. Una vez despejadas las dificultades legales, su papel como moneda puente en los pagos globales está a punto de expandirse rápidamente.

Quid Miner: Convirtiendo el impulso de XRP en ingresos pasivos estables

En este contexto, Quid Miner ofrece a los inversores una forma de participar en el crecimiento de XRP sin tener que comprar ni negociar tokens directamente. Fundada en 2010 y con sede en el Reino Unido, la plataforma opera en más de 180 países bajo la estricta supervisión regulatoria del Reino Unido y con plenos estándares internacionales, ofreciendo a los inversores una puerta de entrada segura y regulada a las criptomonedas.

Descripción general de la plataforma Quid Miner

La misión de Quid Miner es hacer que la minería de criptomonedas sea accesible para todos, independientemente de su experiencia técnica. Regulada por el Reino Unido y con cumplimiento internacional, opera múltiples centros de minería de alto rendimiento en EE. UU., Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán, todos alimentados con energía 100 % renovable para garantizar la estabilidad operativa y la responsabilidad ambiental, a la vez que mantiene una seguridad de nivel institucional para proteger los activos y datos de los usuarios.

Características principales de Quid Miner

Experiencia móvil: Optimizada para iOS y Android con un panel de minería intuitivo. Seguridad de nivel institucional: Antimalware McAfee®, protección DDoS de Cloudflare® y cifrado de nivel militar. Liquidación diaria de ganancias: Las ganancias en USD se pagan cada 24 horas, con retiro o reinversión instantánea. Compatibilidad con múltiples activos: Mina XRP, BTC, ETH, DOGE, LTC, SOL, BCH y USDT sin problemas gracias a su compatibilidad con múltiples cadenas. Incentivos para usuarios: Bono de bienvenida de $15 para nuevas cuentas y comisiones por referidos de hasta el 4.5%.

Pasos sencillos para empezar a minar en la nube con Quid Miner:

Elige Qudi Miner como tu proveedor: Quid Miner ofrece un plan de minería gratuito de $15, y los usuarios pueden ganar $0.60 en ingresos pasivos todos los días de forma gratuita. Crea una cuenta: Regístrate con tu correo electrónico, inicia sesión en el panel de control y empieza a minar de inmediato. Selección de contratos: Disponemos de una variedad de planes de minería para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias de inversión.

Contratos populares de Quid Miner BTC

BTC Basic Computing Power [Contrato de Experiencia]: Monto de inversión: 100 USD, Duración del contrato: 2 días, Ingresos diarios: 4 USD, Ingresos al vencimiento: 100 USD + 8 USD

DOGE<C [Goldshell LT6]: Monto de inversión: 500 USD, Duración del contrato: 6 días, Ingresos diarios: 6 USD, Ingresos al vencimiento: 500 USD + 36 USD

BTC【WhatsMiner M60S】: Monto de inversión: 3000 USD, Duración del contrato: 15 días, Ingresos diarios: 39,6 USD, Ingresos al vencimiento: 2900 USD + 594 USD

BTC【Avalon A1566】: Monto de inversión: 5500 USD, Duración del contrato: 2 días, Ingresos diarios: 77 USD, Ingresos al vencimiento: 5500 USD + 1694 USD USD

DOGE<C [Antminer L7]: Monto de inversión: 8000 USD, Duración del contrato: 27 días, Ingresos diarios: 122,4 USD, Ingresos al vencimiento: 8300 USD + 3304,8 USD

(Cada contrato tiene diferente potencia de cálculo, monto y período de inversión, y la rentabilidad también varía. Para ver más contratos, visite el sitio web oficial https://quidminer.com).

¿Por qué es el momento de minar XRP?

Con la claridad legal, la afluencia institucional y la creciente adopción en los pagos globales, XRP está entrando en un período de fundamentos sólidos y menor riesgo. Quid Miner ofrece una forma de transformar este impulso del mercado en ingresos pasivos estables, transparentes y totalmente compatibles, todo desde la comodidad de una aplicación móvil.

Conclusión y llamada a la acción

Para los inversores que buscan una forma segura y sencilla de aprovechar el renovado historial de crecimiento de XRP, Quid Miner ofrece un modelo probado con el respaldo de más de una década de experiencia operativa. Como plataforma regulada por el Reino Unido y que opera en total cumplimiento con los estándares internacionales, ofrece una de las formas más seguras y transparentes de minar XRP desde cualquier lugar del mundo.

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web oficial: https://www.quidminer.com/

Descarga de la aplicación: Haz clic para descargar la aplicación móvil para Android o Apple.

Descarga la aplicación Quid Miner hoy mismo, obtén tu bono de bienvenida de $15 y comienza a minar XRP, donde y cuando quieras.