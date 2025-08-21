Enfoque en XRP: Quid Miner lanza nuevos contratos de minería en la nube para ayudarte a generar ingresos pasivos diarios

XRP ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), poniendo fin a años de incertidumbre y reforzando el optimismo sobre un posible ETF cotizado en EE. UU. Más de 100 bancos e instituciones financieras utilizan ahora XRP para liquidaciones transfronterizas instantáneas y de bajo coste, consolidando su papel como servicio financiero global.

Ethereum (ETH) avanza gracias a políticas favorables. El marco MiCA de Europa aporta claridad a los proyectos basados ​​en ETH, mientras que los reguladores asiáticos prueban la tokenización de bonos y valores en su red. Estas medidas subrayan el doble papel de Ethereum: impulsar las DeFi y servir de infraestructura para los mercados tradicionales, lo que refuerza su valor a largo plazo.

De la especulación a las ganancias predecibles

Los inversores buscan rentabilidades estables sin riesgos de trading ni hardware costoso. La minería en la nube ofrece esa solución: alquilando potencia informática para pagos diarios. Quid Miner lo hace sencillo, seguro y accesible desde cualquier smartphone.

Quid Miner: Una plataforma de minería en la nube orientada a dispositivos móviles

Fundada en el Reino Unido en 2010, Quid Miner comenzó a ofrecer minería en la nube en 2018 y ahora presta servicios a usuarios en más de 180 países. Cumpliendo con los estándares regulatorios internacionales, la plataforma permite a los inversores convertir las tendencias del mercado en ingresos pasivos diarios. Su motor de IA reasigna la potencia de hash en tiempo real, mientras que los centros de datos de energía renovable en EE. UU., Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Asia Central garantizan la rentabilidad y la sostenibilidad.

Cómo empezar a minar y generar ingresos

Regístrate gratis: visita quidminer.com

para crear una cuenta y recibir $15 en créditos de minería, generando $0.60 diarios sin necesidad de activar un contrato. Selecciona un plan: elige entre contratos flexibles vinculados al dólar estadounidense que se adaptan a diferentes presupuestos y objetivos. Empieza a minar: el sistema se activa automáticamente, asigna potencia de procesamiento y otorga recompensas diarias. Los usuarios pueden retirar una vez que el saldo alcance los $100 o reinvertir para generar crecimiento a largo plazo.

Cinco ventajas clave de Quid Miner

Comodidad móvil: Opera todo el proceso a través de apps para iOS y Android, lo que te permite gestionar tu minería en cualquier momento y lugar. Minería multidivisa: Mina las principales criptomonedas como BTC, XRP, ETH, DOGE y USDT simultáneamente con una sola cuenta. Seguridad de nivel institucional: Con la tecnología de McAfee® y Cloudflare®, nuestro sistema de doble seguridad protege tus fondos y datos. Ecológico y sostenible: Todos los centros de datos globales utilizan energía renovable, en línea con las tendencias de inversión ESG. Mecanismo de incentivos para usuarios: Los nuevos usuarios recibirán $15 al registrarse y los ingresos se distribuirán automáticamente a diario. Los referidos pueden disfrutar de una comisión de hasta el 4,5%.

¿Para quién es ideal Quid Miner?

Principiantes en criptomonedas : No se requieren conocimientos técnicos ni hardware de minería.

: No se requieren conocimientos técnicos ni hardware de minería. Buscadores de ingresos pasivos : Prefieren rendimientos diarios fijos a la especulación arriesgada.

: Prefieren rendimientos diarios fijos a la especulación arriesgada. Profesionales con mucho trabajo : Gestiona la minería en cualquier momento desde tu móvil con un solo clic.

: Gestiona la minería en cualquier momento desde tu móvil con un solo clic. Jubilados e inversores conservadores : Fácil de usar con pagos transparentes y estables.

: Fácil de usar con pagos transparentes y estables. Diversificadores de cartera: Añade minería en la nube para reducir los riesgos de volatilidad.

Conclusión

Con XRP a punto de aprobarse como ETF y Ethereum ganando terreno para la tokenización, los activos digitales están entrando en una nueva fase de adopción. Para los inversores que buscan estabilidad, Quid Miner ofrece una plataforma móvil compatible y ecológica que convierte el impulso de las criptomonedas en ingresos pasivos predecibles, directamente desde un smartphone.

📩 Correo electrónico: [email protected]

🌐 Sitio web: https://www.quidminer.com

📱 Descarga de la app: Disponible para iOS y Android

👉 Regístrate hoy, obtén tus 15 $ de potencia de hash gratis y empieza a ganar dinero a diario con la minería en la nube de Quid Miner.