Los ETF de BTC y XRP impulsan el mercado de criptomonedas: Quid Miner lanza una nueva minería en la nube 2.0 que genera ingresos pasivos diarios

El mercado de criptomonedas está nuevamente en vilo. Los ETF de Bitcoin (BTC) están atrayendo entradas récord, pero los precios se mantienen inestables: Bitcoin (BTC) sube por la demanda institucional, luego retrocede por temores macroeconómicos; las mejoras de Ethereum generan optimismo y dudas; la especulación sobre el ETF de XRP acapara titulares, pero genera incertidumbre entre los operadores.

Para los inversores, el mensaje es claro: el dinero fluye, las regulaciones son más claras, pero aún falta estabilidad.

Por qué los inversores buscan flujo de caja en lugar de especulación

Durante años, la estrategia era simple: comprar y mantener. Hoy, eso parece arriesgado. Como explicó un asesor:

«Decirle a un joven inversor que mantenga Bitcoin (BTC) durante 20 años es como decirle que se suba a una montaña rusa sin cinturón de seguridad».

La Ley CLARITY en EE. UU. y la Ley MiCA en Europa hacen que las criptomonedas sean más legítimas, pero la legitimidad no elimina la volatilidad. Lo que los inversores ahora quieren es un flujo de caja predecible, como una pensión, en lugar de pura especulación.

Quid Miner: Convirtiendo Criptomonedas en Ingresos Diarios

Aquí es donde Quid Miner ofrece la respuesta. Fundada en Londres en 2010 y activa en minería en la nube desde 2018, elimina la complejidad de la minería y se centra en los pagos diarios.

Sin máquinas, sin facturas de electricidad. Simplemente alquilas potencia de procesamiento de la red segura de Quid Miner. Pagos diarios, cada 24 horas. Las recompensas llegan como cupones de bonos o cheques de pensión.

Optimización con IA. El sistema dirige automáticamente la minería a las criptomonedas más rentables: BTC, ETH, XRP, LTC, SOL, DOGE, BCH, USDT. Energía verde. Todos los centros de datos funcionan con energía eólica y solar, cumpliendo con los estándares ESG.

El equipo de Quid Miner lo resume de forma sencilla:

«No vemos la minería como especulación. La vemos como infraestructura: una forma de convertir la volatilidad en ingresos».

Por qué los inversores confían en el modelo

Más que un billete de lotería, Quid Miner actúa como una caja de cambios financiera: convierte la volatilidad del mercado en rendimientos constantes.

Rendimiento predecible: Los pagos diarios proporcionan ingresos estables y confiables, lo que ayuda a equilibrar la volatilidad del mercado. Acceso sin complicaciones: Comienza a generar ingresos fácilmente con solo un smartphone, sin necesidad de hardware. Seguridad de nivel bancario: Los fondos y los datos están protegidos mediante salvaguardas avanzadas con tecnología de McAfee® y Cloudflare®. Amplia diversificación: Mina una amplia gama de criptomonedas líderes en una sola cuenta para una cartera equilibrada. Diseño sostenible: Todos los centros de datos funcionan con energía 100 % renovable, totalmente alineados con los estándares globales ESG.

Cómo empezar: Tres sencillos pasos

Reclama tu bono de $15: Al registrarte, los nuevos usuarios reciben $15 en créditos y pueden ganar $0.60 adicionales por día mediante registros diarios. Regístrate rápidamente: Regístrate con tu correo electrónico y obtén acceso instantáneo a un panel personalizado. Elige un plan y empieza a ganar: elige entre contratos flexibles que se ajusten a tu presupuesto y objetivos, con ganancias que se acreditan automáticamente a diario.

Un amortiguador para los inversores en criptomonedas

A medida que los ETF de Bitcoin atraen fondos de pensiones y se acerca la aprobación del ETF de XRP, los inversores buscan algo más que especulación. Quieren ingresos estables y que cumplan con las normas.

Quid Miner no detiene la volatilidad, pero actúa como un amortiguador, suavizando el camino y convirtiendo la incertidumbre diaria en rendimientos sostenibles.

Para los inversores cansados ​​de las fluctuaciones, Quid Miner ofrece algo diferente: criptomonedas como pensión digital, un flujo de caja diario confiable.

