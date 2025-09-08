  • ESP
KuCoin lanza KuMining: asóciese con SIX MINING para generar ingresos pasivos diarios fácilmente.

SIX MINING
SIX MINING
El 3 de septiembre de 2025, KuCoin, la plataforma líder mundial de intercambio de criptomonedas, y Chainwire anunciaron el lanzamiento de KuMining, una innovadora plataforma de minería en la nube impulsada por KuCoin. Siguiendo la filosofía de «Minería sencilla, ganancias inteligentes», KuMining se compromete a democratizar la minería de criptomonedas de nivel industrial y a ofrecer soluciones de minería transparentes, rentables y prácticas a usuarios de todos los niveles en todo el mundo.

KuMining y SIX MINING comparten una sólida filosofía. SIX MINING se centra en la energía verde y la gestión eficiente de la potencia informática, y se encuentra a la vanguardia de la industria en la promoción de aplicaciones de energía limpia y el desarrollo sostenible. Esta colaboración no solo aprovechará las fortalezas complementarias de la tecnología y los recursos, sino que también explorará nuevas oportunidades en tres áreas clave: facilidad de uso, optimización de ingresos y desarrollo verde y bajo en carbono.

¿Cómo unirse a SIX MINING?

  1. Regístrate ahora (obtén un bono de $12 al registrarte)
  2. Contrata un contrato (selecciona el plan que mejor se adapte a ti)
    SIX MINING ofrece diversas soluciones eficientes de contratos de minería: opciones flexibles que se adaptan a tu presupuesto.
  3. Espera las ganancias (las ganancias se liquidan cada 24 horas)
  4. Retira las ganancias (los retiros están disponibles después de la liquidación de las ganancias y se pueden retirar en cualquier momento después de que el capital se devuelva automáticamente al vencimiento del contrato).

Ventajas de SIX MINING

  • Bono de registro: Al crear una cuenta, recibirás un bono de $12.
  • Múltiples opciones: La plataforma admite la liquidación de ingresos en 9 monedas populares, incluyendo BTC, SOL, USDT, etc.
  • Seguridad de los fondos: SIX MINING adopta un sistema de supervisión y protección de fondos similar al de un banco para garantizar la seguridad de los fondos de todos los usuarios.
  • Alta flexibilidad: Puedes aumentar o disminuir la potencia de procesamiento alquilada en cualquier momento según tus necesidades y ajustar tu estrategia de minería con flexibilidad. Programa de Afiliados: Este programa te permite obtener una bonificación por recomendación de hasta el 4,5%.
  • Fácil de gestionar: Los usuarios no tienen que preocuparse por el mantenimiento ni la gestión de las máquinas de minería y pueden obtener ingresos mediante la compra de contratos.
  • Soporte profesional: La plataforma SIX MINING ofrece atención al cliente en línea 24/7 para ayudarte a resolver cualquier problema.
  • Contratos sostenibles: Los contratos que ofrece SIX MINING no solo son sencillos, sino también diversos, ya que ofrecen diversas opciones para satisfacer tus necesidades de inversión. Proporcionan una renta fija estable y sin riesgo.

Resumen

Un portavoz de KuCoin declaró: «KuMining es más que una plataforma de minería en la nube; es una vía verde y rápida hacia el futuro que estamos construyendo para nuestros usuarios globales. Junto con SIX MINING, esperamos establecer un referente en la industria que equilibre la innovación, la inclusión y el desarrollo sostenible». Esta estrategia subraya la visión compartida de KuCoin y SIX MINING: permitir que más usuarios participen en la minería de criptomonedas de forma justa y cómoda, impulsando a la industria hacia una dirección más ecológica, inteligente y sostenible.

Para más información, visite el sitio web oficial: https://sixmining.com/
Correo electrónico: [email protected]

