Durante años, Ripple (XRP) se ha considerado una de las criptomonedas más prácticas para pagos en el mundo real gracias a su velocidad y bajas comisiones. Por ello, la mayoría de los inversores en criptomonedas poseen XRP.

XRP fue preminado en su lanzamiento; su suministro de 100 mil millones de tokens fue precreado y certificado mediante notario dentro de su protocolo de consenso, en lugar de generarse mediante minería.

A pesar de esto, los inversores aún pueden usar XRP para financiar contratos de minería en la nube en plataformas como XiuShan Mining. En lugar de minar directamente, XiuShan Mining permite implementar XRP junto con otras criptomonedas para generar automáticamente potencia de hash para monedas como BTC, ETH y DOGE. Según la plataforma XiuShan Mining, los usuarios pueden ganar hasta $21,200 en dividendos técnicos por día, dependiendo del nivel de contrato.

Entendiendo la Minería en la Nube

La minería en la nube implica alquilar potencia de procesamiento a empresas de minería profesionales sin necesidad de operar equipos propios. Los proveedores de minería en la nube operan grandes centros de datos equipados con equipos de minería de alto rendimiento. Como usuario, simplemente adquiere el contrato adecuado y deja que la plataforma del proveedor se encargue de la minería. De esta forma, puedes ganar recompensas en criptomonedas sin tener que comprar ni mantener hardware de minería.

Pasos detallados para minar en la nube con XiuShan Mining

Minar con XiuShan Mining es sencillo, pero primero necesitarás una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas. Después, visita el sitio web de XiuShan Mining y sigue esta guía paso a paso.

Regístrate con una dirección de correo electrónico válida y solicita tu bono de inicio de $15 para empezar a minar. Elige un plan de contrato que se ajuste a tu presupuesto. Empieza a minar y disfruta de las ganancias.

Para maximizar tus ganancias, puedes usar el programa de afiliados de tres niveles de XiuShan Mining para referir usuarios a la plataforma y ganar comisiones por la inversión de cada referido. Por ejemplo, un referido de primer nivel gana un 3% de comisión y uno de segundo nivel, un 1,5%. Además, puedes ascender al programa VIP de XiuShan Mining para obtener mayores recompensas en efectivo. Por ejemplo, el Nivel VIP 1 otorga $50 en recompensas en efectivo, mientras que ascender al Nivel VIP 5 otorga $1,500. Esto ofrece a los usuarios una excelente oportunidad para maximizar sus ganancias.

Contrato de Minería en la Nube de XiuShan Mining

Iceriver KAS KS7 Lite, $100, beneficio neto total en 2 días: $100 + $7.2

Canaan Avalon Miner A14, $1,000, 10 días, beneficio neto total: $1,000 + $132

Antminer S21 XP, $3,000, 15 días, beneficio neto total: $3,000 + $666

HOST ANTMINER S19 XP Hyd, $5,000, 20 días, beneficio neto total: $5,000 + $1,530

StrongU STU-U6, $30,000, 35 días, beneficio neto total: $30,000 + $18,480

ANTSPACE HD54.01, $200,000, 50 días, beneficio neto total: $200,000 + $204,000

Acerca de XiuShan Mining: Minería en la Nube

Fundada en 2018, la plataforma de minería en la nube XiuShan Mining tiene su sede en el Reino Unido. XiuShan Mining se compromete a construir una infraestructura blockchain segura y transparente. Como líder del sector, XiuShan Mining cuenta con la certificación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lo que garantiza que la plataforma cumple con los más altos estándares internacionales y ofrece un entorno de inversión seguro y conforme a las normas. Empieza a minar con XiuShan Mining en la nube ahora y genera ingresos pasivos usando solo tu teléfono.

