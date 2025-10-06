¿Se verán afectados XRP, ETH y BTC durante el cierre del Gobierno de EE. UU.?

El cierre del Gobierno federal de EE. UU., que entró en su tercer día, provocó una subida de las principales criptomonedas y despertó un optimismo entre los operadores sobre las perspectivas a corto plazo del mercado.

El cierre del Gobierno sacude los mercados bursátiles y de criptomonedas

Se trata del primer cierre del Gobierno desde 2018-19 y podría paralizar temporalmente algunos servicios públicos y provocar la suspensión temporal de cientos de miles de trabajadores federales.

El cierre ha sacudido el mercado de las criptomonedas, con un aumento en el precio de los futuros bursátiles y las principales criptomonedas como Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) y Ripple (CRYPTO: XRP).

Análisis histórico

El último cierre del Gobierno, que comenzó el 22 de diciembre de 2018 y se prolongó hasta el 25 de enero de 2019, fue el más largo de la historia de Estados Unidos. Dejó a aproximadamente 800 000 trabajadores sin sueldo durante un mes y provocó unas pérdidas estimadas de 3000 millones de dólares en el PIB.

Sin embargo, históricamente, las correcciones suelen preceder a fuertes rendimientos.

En los tres días siguientes al cierre, el bitcoin subió de 109 000 a 121 022 dólares. Del mismo modo, el ethereum subió a 4516 dólares y el ripple a 3,1 dólares.

¿Comprar en la caída?

Janice, una analista muy seguida de Crypto RMC, instó a comprar bitcoines y otras inversiones relacionadas con las criptomonedas durante las inusuales condiciones del mercado provocadas por el cierre del Gobierno.

Añadió: «El cierre del Gobierno es realmente el escenario perfecto para que el mercado de las criptomonedas capitule finalmente durante esta corrección».

