Top 5 países por reservas de Bitcoin

A pesar de una retórica cautelosa o incluso negativa hacia bitcoin, muchos gobiernos almacenan BTC. Las reservas estatales se forman de distintas maneras: confiscaciones, compras dentro de estrategias de reserva y, en algunos casos, incluso minería a nivel estatal. Veamos los cinco países con las mayores reservas de bitcoin e intentemos entender por qué necesitan activos digitales.

Estados Unidos — 328 372 BTC

Estados Unidos es el mayor poseedor estatal de bitcoin del mundo. ¿De dónde proviene tal cantidad de BTC? Principalmente del resultado de incautaciones y largos procesos judiciales: investigaciones, confiscaciones, arrestos de activos digitales y su posterior custodia hasta que los tribunales toman una decisión. Grandes reservas gubernamentales como estas son uno de los factores que los analistas tienen en cuenta al formular expectativas a corto plazo y actualizar sus pronósticos del precio de Bitcoin.

Al mismo tiempo, los bitcoins en manos del Estado estadounidense pueden permanecer en balance durante años: una parte se mantiene como prueba material, otra queda a la espera de resoluciones legales y otra puede venderse a través de mecanismos públicos. El resultado es un volumen colosal que, de facto, convierte a Estados Unidos en uno de los actores clave del “reserva estatal de BTC”.

China — 190 000 BTC

China ocupa el segundo lugar por reservas de BTC. La ironía es que el país es conocido desde hace años por sus estrictas restricciones al mercado cripto, pero aun así ha logrado formar reservas significativas a nivel estatal.

La lógica de acumulación en estos casos suele estar relacionada con la lucha contra actividades ilegales: fraudes, esquemas piramidales, lavado de dinero y operaciones en la economía sumergida. Como resultado de grandes investigaciones e incautaciones de criptoactivos, el Estado acumula grandes volúmenes que luego pueden permanecer durante mucho tiempo en una “zona gris” de la información pública: no siempre está claro qué activos se retienen, en qué estado se encuentran ni qué decisiones se toman sobre ellos.

Reino Unido — 61 245 BTC

El Reino Unido es uno de los mayores poseedores de BTC en Europa. Al igual que en Estados Unidos y China, los importantes volúmenes se explican principalmente por la labor de las fuerzas del orden: confiscaciones en casos de delitos financieros, fraude y otras investigaciones.

Para el Estado, estos activos son, en esencia, un “análogo digital” de los bienes incautados: las monedas pueden almacenarse durante largos periodos hasta que concluyen los procesos judiciales. Con el crecimiento del mercado, estos volúmenes se convierten en un recurso financiero relevante, aunque el aspecto legal suele ser más importante que el de mercado: las autoridades actúan conforme a la normativa, no a la lógica de trading de “comprar barato y vender caro”.

El Salvador — 7 523 BTC

El Salvador es el ejemplo más conocido de un país que no oculta, sino que subraya su apuesta por bitcoin. A diferencia de otros Estados, aquí no se trata de confiscaciones o delitos, sino de una política pública: compras regulares, desarrollo de infraestructura y posicionamiento de bitcoin como parte del modelo económico.

Esta estrategia genera frecuentes debates: sus partidarios hablan de diversificación a largo plazo e inversiones en el futuro, mientras que sus críticos señalan la volatilidad y los riesgos para el presupuesto. Sin embargo, el hecho es claro: El Salvador ha convertido las reservas estatales de BTC en parte de su identidad en el mapa financiero global.

Emiratos Árabes Unidos — 6 420 BTC

Los Emiratos Árabes Unidos cierran el top 5 de países con mayores reservas de bitcoin. A diferencia de Estados Unidos y el Reino Unido, donde el BTC suele provenir principalmente de confiscaciones, en el caso de los EAU no existe una explicación pública clara sobre el origen de todas las monedas estatales. Parte de los bitcoins puede estar en manos de fondos u organizaciones vinculadas al Estado, y no en una única billetera oficial.

En general, para los EAU el bitcoin no es un instrumento político ni un experimento, como en el caso de El Salvador, sino más bien un activo práctico. El país desarrolla activamente tecnologías financieras y atrae a empresas cripto, por lo que la presencia de BTC en las reservas estatales parece un paso lógico: formar parte de la industria cripto y mantener un activo que cada vez más se denomina “oro digital”.

Por qué los Estados acumulan bitcoin

Las reservas estatales de bitcoin se forman de manera distinta en cada país. Se trata de un conjunto de escenarios que dependen de la política, la economía e incluso de las amenazas actuales a la seguridad. Algunos países mantienen BTC como resultado de confiscaciones y procesos judiciales, mientras que otros lo hacen como una diversificación consciente de activos y una apuesta por la infraestructura digital.

Además, los métodos de acumulación son más numerosos de lo que parece a primera vista. Ucrania, por ejemplo, recibió una parte significativa de criptofondos a través de donaciones tras el inicio de la guerra a gran escala, como una herramienta de apoyo rápido a la defensa y a tareas humanitarias. Bután, por su parte, acumula BTC mediante la minería, aprovechando su energía disponible y construyendo esta estrategia a través de estructuras estatales vinculadas.

También existe un lado opuesto, más “oscuro”: algunos regímenes incrementan sus reservas no mediante compras o confiscaciones, sino a través de robos. Corea del Norte es vinculada con regularidad a grandes ataques de hackers y al robo de criptoactivos, que luego se utilizan para financiar al Estado bajo un régimen de sanciones. Todo esto subraya una idea clave: para los países, bitcoin ya no es solo una inversión, sino una herramienta que puede funcionar como reserva, como recurso geopolítico y como elemento de confrontación financiera.